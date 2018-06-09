血袋用量暴增2萬袋 大台北地區血庫亮黃燈

天氣炎熱加醫院血液用量大，全台多處血庫亮黃燈。（台灣血液基金會提供）

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連日高溫天氣，也間接讓血液庫存量亮起警示燈！根據台灣血液基金會統計，包括台北、新竹、台中等地的捐血中心，都有部分血型的血液「庫存量不足」，其中以大台北地區最嚴重，全部血型都處於不到7天安全準備值的「偏低」等級。台灣血液基金會指，高溫和用量大，是血庫亮燈的主因「相較去年同期，今年1~5月血液用量暴增2萬袋」。

台灣血液基金會表示，包括大台北地區在內，已有數個地區的血庫不足「好長一段時間」；根據最新資料顯示，供應台北、新北、基隆、宜蘭、花蓮地區的台北血液中心，4種血型的庫存量落在5.4~6.4天，均低於7天的安全準備值。

除了大台北地區，台中的A、O、AB型，也都低於安全值，新竹地區的A型和O型血，也只剩5.8~5.9天，全台僅有台南、高雄的捐血中心，血液庫存量還算足夠。

台北捐血中心企劃課課長陳雅雯說，連日的高溫，確實有影響民眾外出捐血的意願、其結果也反應在血液庫存量；但她強調，以血庫最缺的台北捐血中心為例，另一個缺血原主因則是「用量太大」。

陳雅雯解釋，統計顯示，台北捐血中心今年1~5月用血量，相較去年同期「暴增2萬袋」，且是各家醫院都有顯著增加；她說，血庫存量低於安全值7天的狀況已持續好一陣子，也呼籲民眾在周末假日，多多出門挽袖捐血，救人一命。

除了各捐血中心的捐血車，周末全台各地也有數十個捐血活動，民眾可上血液基金會網站，或透過Line群組「愛捐血」查詢相關資訊。

(中時 )

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