看好台中巨蛋孵出金雞母！中市府招商反應熱

2018年06月09日 12:23 中時 盧金足

台中巨蛋基地位於北屯區，隨著台74線通車、洲際棒球文創園區啟用，周邊重大商業投資陸續挹注，區域發展潛力無窮。（盧金足攝）

台中市北屯區坐擁洲際棒球場與巨蛋園區，將成為台中市的運動園區重鎮，加上緊臨74號快速道路，交通便利，帶動洲際商圈逐漸成型，市府啟動台中巨蛋園區招商說明會，看好人潮帶來錢潮的商機，吸引保險、建設、投資開發、創投、百貨、影城、演唱會單位及運動場館經營業者等近30家廠商，展現高度投資意願。

台中巨蛋園區招商案已於財政部及市府網站以「台中市運動休閒園區-多功能體育館暨停車場新建營運移轉案」進行政策公告。

建設局已舉辦兩場招商說明會，反應熱烈，12日將在台中市工商發展策會舉辦的「2018投資台中招商說明會」，及29日由財政部舉辦「107年度民間參與公共建設招商大會」進行相關招商說明。

市府表示，巨蛋園區基地位於北屯區崇德路與松竹路口附近，土地面積6.5公頃，北屯區為台中人口最多的行政區，隨著台74線通車、洲際棒球文創園區啟用，及捷運綠線即將通車、鐵路高架化完工、周邊重大商業投資陸續挹注，區域發展潛力無窮，歡迎國內外投資廠商踴躍參與，並於2018年7月19日前提出規畫構想書向市府申請。

建設局表示，市府近年來陸續興建台中市網球中心、運動休閒公園與9大國民運動中心等運動設施，致力將台中打造成為運動城市。

台中巨蛋這項投資案將新建至少1萬2000席的多功能室內體育館，並在法定停車位以外，額外設置至少500席小客車停車位的公共停車場。

未來除可進行籃球、排球、羽球、網球及五人制足球賽等國際運動賽事，還能舉辦演唱會、展覽、集會等精彩活動，並可依都市計畫規定，融入購物、餐飲、娛樂、休閒、旅館等多元機能，形塑運動休閒園區，很多廠商看好台中巨蛋有孵出金雞母的「錢」力。

台中市已成為全台第二大城市，受惠於人口紅利持續成長，經濟發展和競爭力可期，建設局強調，2018台中花博、2019東亞青奧陸續登場，將可提升台中市在國際上的能見度，鼓勵廠商投資台中，共同打造「台中巨蛋」。

(中時 )