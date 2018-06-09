街頭聯名衝買氣 MONCLER、RIMOWA參一咖

2018年06月09日 12:48 中時 陳張眾

今年2月於米蘭時裝周中所展示的MONCLER FRAGAMENT HIROSHI FUJIWARA聯名系列。（MONCLER提供）

日本潮流教父藤原浩活躍於音樂、藝術和時尚等多個領域當中。（MONCLER提供）

德國行李箱大廠RIMOWA這次與話題品牌Off-White聯手，推出「PERSONAL 」、「BELONGINGS」兩款透明PC登機箱。（翻攝自RIMOWA官網）

Off-White主理人Virgil Abloh。（翻攝自RIMOWA官網）

精品與街頭品牌聯名，已非時尚界的新鮮事，除了可藉加成雙方粉絲實力互惠外，也每每都能玩出出乎意料的驚喜作品。「羽絨之王」MONCLER即在今年2月的米蘭時裝周時，公布了品牌GENIUS計畫「一屋･眾聲」的理念，並與不同領域設計師聯名之手法，以每月都能推出新品的速度，突破銷售季度的框架。而作為首發代表的日本潮流教父藤原浩，即帶著由其操刀的品牌FRAGAMENT，為MONCLER灌注不同的時尚觀點，系列並將於6月14日於全球上市。

活躍於音樂、藝術、時尚等多個領域的藤原浩，將其眼中所觀察的街頭文化呈現於作品之中，隨處可見的字串標語、可隨意替換的魔鬼氈徽章及代表性閃電標誌等元素，散發受濃濃次文化思潮影響的叛逆風格。本次MONCLER FRAGAMENT HIROSHI FUJIWARA系列，將於6月14日在品牌台北101購物中心旗艦店、信義新光三越A4和台中新光三越中港店限量上市。

而德國行李箱大廠RIMOWA於2016年被法國精品集團LVMH收購後，在現年26歲的聯執首席執行官Alexandre Arnault帶領下，聯名動作頻頻。繼與FENDI、潮牌supreme推出聯名商品後，這次找來剛接任LOUIS VUITTON男裝創意總監的Virgil Abloh，藉與旗下主理之夯牌Off-White聯手，推出名為「PERSONAL 」、「BELONGINGS」的兩款透明登機箱。

潮流領袖Virgil Abloh發揮他與眾不同的驚人想像力，採用透明PC材質打造的登機箱款，承襲品牌經典Essential箱型，且內附黑色收納袋，玩味近來人們口中經常提到的「隱私」議題，此一箱款也會於6月20日，在Off-White的巴黎男裝秀上現身。6月25日將會於包括巴黎、倫敦、紐約等全球8大城市同步開賣，亞洲則可於香港銅鑼灣RIMOWA專門店、東京表參道RIMOWA專門點及微信快閃店上購買。

(中時 )