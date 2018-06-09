NBA》曾槓上哈登 林書豪：他用錯的方法講對的事

林書豪以七點分享人生經驗。（政治大學提供）

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中時電子報

林書豪轉戰籃網前，曾效力過火箭和哈登(James Harden)共事過，他今(9日)出席政治大學畢業典禮致詞時，也談到跟哈登曾起過衝突的事，「謙卑的自信，不代表是要成為別人踐踏的地毯，有一次直接跟哈登對質，他的肢體語言對我不友善，他講的是對的事，但方法跟態度不對。」

林書豪今天受邀擔任政大畢典致詞嘉賓，他穿著學士服，因為擔心自己中文不好，所以搭配翻譯，用英文致詞。他用七點勉勵畢業生，其中第四點提醒大家要「有自信、把握機會」，是他想強調的重點，同時也特別提到和哈登那段往事。

林書豪2011-12年季後成為自由球員，接著簽下三年約轉到火箭；同一時間，火箭也透過交易，把哈登從雷霆找來。林書豪表示，跟哈登那次衝突，是因為哈登的肢體語言，表現出對他的不友善，他明白哈登講的是對的，「但用的方式跟態度不對。」

林書豪坦言，要面對哈登，對他來講需要很大的勇氣，他也是猶豫了一下，才決定這麼做，「我當下要做時也很緊張，當我鼓起勇氣去做，得到他對我的尊敬，我也向他證明，我可以很謙卑有自信，也會為自己挺身而出。」他以此勉勵畢業生，要有謙卑的自信，別成為別人踐踏的地毯。

此外，林書豪也說，有時內心謙卑的自信，也要證明給自己的父母看，每個人在生命成長過程中，要堅定自己的信念，「不是不要聽別人的建議，而是謙卑時仍有自信，但要付出代價、願意努力，當機會來臨時，把握機會。人生要有正確態度，要有贏球態度，不要有輸球態度。」

林書豪打趣的以周杰倫透過IG向他挑戰為例，他表示，周杰倫跟他挑戰籃球，從周杰倫的角度是有點愚蠢，但他尊敬周杰倫的勇氣，「因為他是想來贏球的」，最後笑說，「把這段影片寄給他(周杰倫)吧！」林書豪的幽默，惹得全場哈哈大笑。

(中時電子報)

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