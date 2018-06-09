爭風吃醋約麥當勞談判 眾男互砍2死3傷

2018年06月09日 13:16 中時 譚宇哲

警方查獲雙方鬥毆使用的水果刀。（譚宇哲翻攝）

30歲黃姓男子不滿28歲謝姓男子日前打電話給其女友，8日晚間11時許帶著31歲李姓友人與謝男相約在新北市三重區三和路四段的麥當勞談判，謝男則帶了5人到場助陣，雙方一言不合，步出麥當勞大打出手，混亂中有5人遭砍傷，其中為謝男助陣的游男及洪男送醫後傷重不治，警方漏夜將黃男2人、謝男4人逮捕，分別依傷害致死、傷害罪嫌移送偵辦。

警方調查，黃男的徐姓女友2個月前因故把錢包遺留在謝男車上，謝男打電話欲通知女方時，正巧被黃男接到電話，引起黃男醋意，嗆聲謝男「出來談判」，期間雙方疑似約在蘆洲集賢路談判，雙方不歡而散，遂再度相約在三重區三和路四段的麥當勞談判。

8日晚間11時許，黃男帶著李姓友人先到場，謝男則帶著5名友人隨後進入店內，謝男等6人疑似藉故先行步出麥當勞，與友人埋伏在三和路390巷口，待黃男2人步出後，謝男隨即拿出預藏的水果刀上前砍殺黃，黃、李負傷後在混亂中搶下水果刀回擊，造成對方24歲李男、30歲游男、35歲洪男中刀倒地。

謝男見友人中刀倒地，趕緊將3人送醫，但洪男及游男最後重傷不治，黃男及李姓友人則趁亂逃逸。

警方表示，案發後警方陸續策動黃、李等人到案，訊後將黃、李2男依傷害致死罪嫌移送，謝男等4人則依傷害罪嫌移送。

(中時 )