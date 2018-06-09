戲水意外年奪20多條人命 國、高中生佔大宗

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連日高溫，加上學生即將進入為期2個月以上暑假，海邊、河川的戲水活動只會愈來愈多，但玩耍同時也得注意安全。統計顯示，我國19歲以下的青少年，一年因「意外淹死或淹沒」死亡者高達24人，超過7成落在10~19歲，也就是國中、高中生的階段，是兒少最易發生的的事故死因之一。

戲水是很多人喜愛的消暑方法，也是不少家長會選擇的親子活動與娛樂，但每年都傳出不少起意外事件，讓很多家庭因而心碎與破碎。根據衛福部統計，我國2016年的死亡人口當中，有402名0~19歲的青少男、青少女因事故傷害而死亡，其中「意外淹死或淹沒」者則有24人。

進一步分析發現，24人當中，逼近7成、共計16人的年紀落在10~19歲，也就是多為國中、高中生，也讓「意外淹死或淹沒」成為兒少很重要的事故死因之一。

衛福部國健署提醒，戲水時，務必要考量自身體能狀況、環境天候是否合適，像是沒有救生員的戲水場所，設有「禁止戲水(游泳)」或「水深危險」的場域，雷雨或颱風天，都是非常「NG」的狀況；此外，若當天自身體能狀況不佳，或熱身暖身不足，都可能導致在水中出現抽筋、進而溺水的情形。

國健署進一步強調，戲水時，絕不要在水中嬉鬧或惡作劇，也不應進行「跳水」，若發現自己溺水，首要自保動作是「盡力讓頭探出水面」，若發現周遭有人溺水，則要大聲呼救或立刻撥打110，並尋找周邊可使用的物體來提供援助，絕不要貿然自行下水。

(中時 )

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