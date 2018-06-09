砸250億 美擬升級18架F／A-18「超級大黃蜂」戰機

美軍現役航母艦載機F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機。（圖/美國海軍）

友善列印
中時電子報

據路透社（Reuters）報導，美國五角大廈（the Pentagon）今日宣布，為強化和延續海軍（U.S. Navy）航母艦載機的任務，將砸下8.62億美元（約257.2億台幣）的經費，要求波音（Boeing）升級15架F/A-18E型和3架F型「超級大黃蜂」戰機（F/A-18E/F Super Hornets）。此筆訂單預期在2020年完成，將分別在加州和密蘇里州聖路易市（St. Louis, Mo）進行。

拯救全機128人性命 陸川航機長成「航空英雄」
耗資百億 菲擬向韓購買12架FA-50輕戰機
加入人工智慧 美軍擬升級「阿公級」U2偵察機

上月底剛傳出要全面升級的「超級大黃蜂」，除了面臨後進新秀F-35B與C型（F-35 Lightning II）戰機逐步編入部隊，還得面對俄羅斯和中國大陸對航母的威脅，波音決定，將進行通訊、瞄準、雷達系統的升級，並延長現役戰機的服役壽命，期望在6年內、讓１１６架全新戰機和３６４架延壽升級版上線。

新一代的航母艦載機F-35C，已逐步完成初步上艦的標準。（圖/美國海軍）

現役的「大黃蜂」F-18戰機，是在1970年代由已併入波音的麥克唐納-道格拉斯公司（McDonnell Douglas）研發製造，屬於多功能用途的航空母艦艦載機。成功大舉外銷的F-18戰機，如今已有6種衍生機型，是美國海軍與多國軍方現役的主力戰機。而F/A-18E「超級大黃蜂」戰鬥機，是波音根據舊型F-18戰機改良，從1999年開始投入服役，目前主要集中在美國海軍各航母。

除了「超級大黃蜂」外，美國國防部還將再撥7.36億美元（約219.6億台幣）的經費，協助洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司，繼續研發改良F-35計畫中屬於海軍的部份，強化未來戰機內的零件、系統和設備，預計將在明年（2019）底能完成。

(中時電子報)

文章來源：Boeing wins $862 million U.S. defense contract

更多精彩新聞請見軍事頻道！
耗資百億 菲擬向韓購買12架FA-50…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。