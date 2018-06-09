砸250億 美擬升級18架F／A-18「超級大黃蜂」戰機

2018年06月09日 13:22 中時電子報 李靖棠

據路透社（Reuters）報導，美國五角大廈（the Pentagon）今日宣布，為強化和延續海軍（U.S. Navy）航母艦載機的任務，將砸下8.62億美元（約257.2億台幣）的經費，要求波音（Boeing）升級15架F/A-18E型和3架F型「超級大黃蜂」戰機（F/A-18E/F Super Hornets）。此筆訂單預期在2020年完成，將分別在加州和密蘇里州聖路易市（St. Louis, Mo）進行。

上月底剛傳出要全面升級的「超級大黃蜂」，除了面臨後進新秀F-35B與C型（F-35 Lightning II）戰機逐步編入部隊，還得面對俄羅斯和中國大陸對航母的威脅，波音決定，將進行通訊、瞄準、雷達系統的升級，並延長現役戰機的服役壽命，期望在6年內、讓１１６架全新戰機和３６４架延壽升級版上線。

新一代的航母艦載機F-35C，已逐步完成初步上艦的標準。（圖/美國海軍）

現役的「大黃蜂」F-18戰機，是在1970年代由已併入波音的麥克唐納-道格拉斯公司（McDonnell Douglas）研發製造，屬於多功能用途的航空母艦艦載機。成功大舉外銷的F-18戰機，如今已有6種衍生機型，是美國海軍與多國軍方現役的主力戰機。而F/A-18E「超級大黃蜂」戰鬥機，是波音根據舊型F-18戰機改良，從1999年開始投入服役，目前主要集中在美國海軍各航母。

除了「超級大黃蜂」外，美國國防部還將再撥7.36億美元（約219.6億台幣）的經費，協助洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司，繼續研發改良F-35計畫中屬於海軍的部份，強化未來戰機內的零件、系統和設備，預計將在明年（2019）底能完成。

(中時電子報)