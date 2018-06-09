獨／54歲夏靖庭升格當爸爸 產房內喜極而泣

2018年06月09日 13:23 中時 洪秀瑛

夏靖庭第一次當爸，有點手忙腳亂。（星翰公司提供）

夏靖庭抱著剛出生的兒子，心情相當興奮。（星翰公司提供）

夏靖庭陪兒子玩。（星翰公司提供）

53歲終於當爸好開心。（星翰公司提供）

夏靖庭說，兒子開心，他和老婆就開心，所以兒子小名「樂樂」。（星翰公司提供）

三口之家幸福甜蜜。（星翰公司提供）

夏靖庭（前排右）與方芳芳、王琄、楊麗音等人演出的《同學會》佳評如潮。（取自臉書）

恭喜！54歲的夏靖庭當爸爸了，人生又邁向另一個階段。夏靖庭今天分享喜訊，小他21歲的老婆小范5月30日在木柵的「萬芳醫院」歷經32小時，順利自然產下重達3262公克的健康寶寶，兒子小名叫「樂樂」，他陪著老婆進產房，竟然緊張得忘了錄下生產過程，看到兒子出生的那一刻，他忍不住激動又感動得掉下淚來。

33歲的小范是大陸西安女孩，夏靖庭當初透過表姊介紹認識，交往半年多即攜手共組家庭。結婚2年多，他對老婆懷孕十分低調，直到今天才開心宣布當爸爸喜訊。他近來忙拍三立八點檔《金家好媳婦》，5月28日晚送老婆到醫院待產之後，29日早上拍完戲趕到醫院，晚上又進棚，一顆心懸在那，直到30日凌晨4點，寶寶才出來和爸媽見面。

老婆生產後，他這陣子在劇組、月子中心兩邊跑，晚上也住士林福臨產後護理之家陪老婆，他說老婆生第1胎、個兒又不大，很擔心她生產時會非常痛，剛開始的陣痛她還可以接受，開了第3、4指，他想進產房陪產，老婆真的痛得受不了了，氣得不讓他進去，他只好躲產房外，「醫生看到我也不知道說什麼，我進去也幫不上什麼忙」，後來還是如願進去迎接兒子。

夏靖庭形容「老婆說她生出來那剎那，好像上了天堂」，提到帥氣的兒子，他說嘴巴、鼻子、小小賊賊的眼睛像他，眉宇之間神韻像媽媽，耳朵大大的、耳珠厚實，看起來有福氣，腿細長，手大腳大，隨後又透露「他脾氣大，像我」。他說兒子血氧低、呼吸快、心跳慢，本來要住觀察室，他和老婆以為兒子是不是不健康，護士才告訴他「你兒子脾氣很大耶」。

他說，兒子肚子餓的時候，護士還沒泡奶，所以先塞奶嘴，沒想到兒子不吸，還把奶嘴弄掉，哭聲也大聲，因此讓護士對他兒子印象深刻。他日前把兒子從醫院接到月子中心，他在一陣慌亂中餵好奶之後，又因為拍嗝沒拍徹底，結果兒子把剛餵進去的奶全吐出來，「我可以感覺兒子一定在心裡OS『怎麼有這麼笨的爸媽』。」還想生個女兒湊成「好」字？他說：「看上帝怎麼安排。」他和老婆先把新手爸媽角色做好做滿。

談到新手爸爸的心情？他感性說：「我對兒子沒有任何期許，反倒希望自己給他一個很好的榜樣，我不要把『希望』丟給小孩，而是應該自我期許，爸爸以前讓我從幼稚園、小學到國中一路念私立學校，小時候不懂什麼叫壓力，後來成績不好只能念五專，大了才知道，父母丟了什麼給我們，所以我兒子書不用念太好，念書是長大的事，小時候就好好玩，如果希望孩子變成什麼樣，自己應該先成為什麼樣的爸爸」。

夏靖庭曾以《公主徹夜未眠》獲金鐘獎單元劇男配角，以《30秒過後》獲金鐘獎迷你劇集影帝，並以《大愛劇場─晚晴》入圍金鐘男主角獎，演技實力屢獲肯定，與萬芳主演經典話劇《收信快樂》也曾在北京國家大劇院演出。人生中雖然也曾跌了一跤，後來靠著運動重新出發、展開新生活，現在有空也常參加馬拉松比賽，演藝路且行且珍惜。

現在三口之家，還有84歲的媽媽，他坦言得比以前更拚命賺錢，但看著台灣現在影視環境又令他憂心與惶恐，「只能走一步算一步」。他除了拍攝中的八點檔，6月15、16、17日在國家戲劇院、11月1至4日將在城市舞臺7度加演全民大劇團舞台劇《同學會！同鞋～》，這齣舞台劇頗受好評，至11月已演出44場，購票可洽兩廳院售票系統。

(中時 )