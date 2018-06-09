NBA》也太神了！詹皇自爆G1右手骨挫傷

詹姆斯出席賽後記者會時，右手綁著層層繃帶。(美聯社)

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中時電子報
假如詹姆斯在G1賽後就已右手骨挫傷，那他真的太神了。(美聯社)

面對騎士0比4慘遭橫掃淘汰命運，「小皇帝」詹姆斯總算在9日賽後記者會講出實話，原來他在總冠軍賽G1，就已經遭遇右手骨挫傷，卻仍帶傷繼續上場，表現完全不受影響，「這3場比賽我都是用1隻受傷的手在打球！」

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《ESPN》記者溫荷斯特爆料，在總冠軍賽G1賽後，詹姆斯就對右手進行第1次核磁共振檢查，但因腫脹過於嚴重，並未出現結果，直到隔了幾天做第2次核磁共振，才確定右手骨挫傷，卻因不想讓勇士知道，所以選擇隱瞞傷勢。

只是看到詹姆斯在這3場總冠軍賽的表現，說他右手受傷恐怕沒人相信，畢竟G2他拿29分、13助攻與9籃板的準大三元，到了G3更有33分、11助攻與10籃板的大三元演出，但有謠言指出，詹皇是因G1賽後拳擊白板才受傷。

不過比起問清楚詹姆斯傷勢狀況，美媒當然更關注的還是詹皇今年夏天的動向，可惜無論怎麼追問，他就是不肯給出肯定答案，「在這個時刻，我不知道答案，我首先會做的，還是先考慮我的家人，特別是我的兒子都已長大了。」

「4年前我做出回到克里夫蘭的決定，我的小孩都還很小，女兒甚至還沒出生，所以現在我只想坐下來考慮一切，無論我做出任何決定，家人都是很關鍵的因素，在我的職業生涯，他們一直都在，所以當前我沒答案可給你們。」

(中時電子報)

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