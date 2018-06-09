2018年06月09日 13:48 中時 葉書宏

米拉拉率團在新板特區巴黎十六區大廳演出《揮灑烈愛》音樂會。（葉書宏翻攝）

「性平非看BOOK」伸入新板特區舉辦音樂會

新北市政府推動性別平等，將觸角伸入新板特區，今（9日）上午邀請知名音樂家米拉拉率團到巴黎十六區一樓大廳舉辦一場別緻的音樂會，米拉拉雖歷腎臟移植到罹患子宮頸癌接連的病痛打擊，但仍不放棄對生命的熱愛和創作，她以舞蹈家羅曼菲、作家張愛玲、雕塑家卡蜜兒‧克勞戴、藝術家草間彌生等6位女性的生命故事為元素，創作出以《揮灑烈愛》為主題的系列曲目，在現場演奏，獲得熱烈的好評。

本名林慧玲的米拉拉，曾為蔡振南的《空笑夢》和蘇芮的《花若離枝》編曲，正當她的音樂事業要攀登高峰時，卻不幸因長期創作的壓力和憋尿造成腎臟出毛病，好不容易接受移植，成了身體有3顆腎的女人，她開玩笑對自己的器官說：「你要好好對待這位新來的朋友（指另一顆移植的腎）！」不料因長期服用抗排斥性的藥物，造成免疫力降低，又罹患子宮頸癌，在化療期間，原本一肩秀髮變成像尼姑頭，但她仍不改對生命的熱愛，以同樣罹癌的舞蹈家羅曼菲等人為師，持續創作不輟。

社會局長張錦麗表示，婦女中心設在新北特區5年了，持續推廣以女性為主題的各類藝文活動，今年推出「性平非看BOOK系列」，將室內讀書會延伸到戶外，這次在廣藝基金會的協助下，邀請到女性傑出的音樂家米拉拉老師偕同4位音樂家一起演奏，希望循著米拉拉熱愛生命的軌跡，藉著音樂藝術等創作，展現女性堅忍的毅力，也突破對女性的刻板印象。

新板巴黎十六區管委會副主委潘致成表示，社區內有許多家庭子女學音樂或舞蹈，過年過節也會辦小型活動，由住戶上台表演，第一次與新北市婦女中心合作，讓社區一樓大廳飄滿音符，有鋼琴、大提琴、雙簧管和手風琴等聲音，又分享了米拉拉老師的生命故事，住戶都覺得非常棒。到場參加的市議員何博文也表示，希望市府多在新板特區舉辦類似的活動。

米拉拉表示，「米拉拉」3個字一方面是她的英文名字直譯，另方面也代表音符，她說人生就像音樂中的大調與小調，有高潮，也有低潮，如此加總才為完整。因此她在現場與其他音樂家彈奏以《羅丹的情人》卡蜜兒‧克勞戴的生命故事創作的「初心」、「我如此的愛你」等曲目，她說要用音樂向這些勇敢去追求愛的女人致敬！

歡迎有興趣的民眾來聆賞6月27日、28日 晚間在國家音樂廳演出的《揮灑烈愛》，購票可上兩廳院售票系統，更多資訊亦可上「米拉拉 Mira lin」臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )