2018年06月09日 14:28 中時 葉書宏

新北市海山警分局在新北市第一運動場愛心園遊會設攤反毒防詐宣導，現場參與民眾反應熱烈。（葉書宏翻攝）

新北市海山警分局在新北市第一運動場愛心園遊會設攤反毒防詐宣導，現場參與民眾反應熱烈。（葉書宏翻攝）

新北市海山警分局在新北市第一運動場愛心園遊會設攤反毒防詐宣導，現場參與民眾反應熱烈。（葉書宏翻攝）

新北市海山警分局在新北市第一運動場愛心園遊會設攤反毒防詐宣導，現場參與民眾反應熱烈。（葉書宏翻攝）

新北市海山警分局在新北市第一運動場愛心園遊會設攤反毒防詐宣導，現場參與民眾反應熱烈。（葉書宏翻攝）

海山警結合創世基金會 反毒防詐救植物人

新北市海山警分局相當重視反毒反詐騙及查緝防範工作，結合財團法人創世社會福利基金會板橋分院於今（9）日上午10時至下午4時在新北市第一運動場愛心園遊會設攤反毒防詐宣導，現場參與民眾反應熱烈。

為提升反毒防詐宣導成效，海山警特別精心設計反毒防詐問答遊戲，以指尖陀螺旋轉設定、回答問題方式進行反毒防詐宣導，提醒民眾最新詐騙手法及因應作為、新興毒品的種類包裝及因應作法，參加人員可獲得-精美小禮物LED小風扇、指尖陀螺、文具組、多功能運動手環、運動腰包等實用宣導品，大人小孩紛紛排隊搶答。

海山警為使民眾能安居樂業、避免毒品危害，以派出所為單位成立各所「安居反毒友善通報網」，邀約轄內里鄰長、社區大樓主委、學校、義警民防等各界人士加入，以有限之警力結合無窮之民力、發揮最大之反毒成效，藉通報網達互相示警、互相支援、注意可疑人士，避免毒品人口於社區持續流竄、提供轄區居民安穩健康之居住環境！

海山分局王順益分局長溫韾提醒，民眾應小心注意防範新興毒品、拉Ｋ一時尿布一世、檢警談錢必詐騙、小心查證165，大家一起協助維護治安、防制毒品及詐騙事件，如發現可疑車手，提供情資因而查獲車手，可獲檢舉獎金新臺幣1萬元，全民共同反毒防詐、打撃犯罪。

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(中時 )