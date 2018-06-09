華梵大學畢業典禮 熱鬧溫馨感人

2018年06月09日 13:51 中時 葉書宏

華梵大學第25屆畢業典禮今（9日）上午在該校于藝館三樓舉行，典禮由校長高柏園（圖）主持。（葉書宏翻攝）

華梵大學第25屆畢業典禮今（9日）上午在該校于藝館三樓舉行，前教育部政務次長林思伶致詞。（葉書宏翻攝）

華梵大學第25屆畢業典禮今（9日）上午在該校于藝館三樓舉行，典禮由校長高柏園主持，邀請華梵大學董事長悟觀法師及前教育部政務次長林思伶致詞，鼓勵636位華梵應屆畢業同學大步跨出，勇敢邁入社會。

華梵董事長悟觀法師在致詞時勉勵同學，心中永遠都要保持志趣，面對問題時要回歸自己的志趣，則就能勇敢面對困難。她更希望同學出校門後，以慈悲心待人，以智慧判斷做事，則慈悲與智慧自能相融，正如華梵辦學精神：「慈悲與智慧相生」。

高柏園校長在致詞時提醒同學，21世紀強調大數據及人工智慧，但是如果人沒有「自覺」，則就淪為大數據及人工智慧下的奴隸。華梵重視「覺之教育」，正是強調人的價值及高度自覺。

高校長也特別告訴畢業生，出社會後，別人不了解自己是必然，所以自我了解更重要；快樂是短暫的，唯有所做之事是與自己生命價值與理想相關的，快樂才會更持久；唯有關心別人及社會，才能找到自己的生命價值所在。

林思伶教授更是誠懇告訴同學，未來極有可能會碰到假朋友、真敵人、詆毀者，他們會在各種時刻或任何場合打擊你，但是無論如何，都不能動搖，永遠要堅持做對的事，幫助別人，盡心盡力，把生命中最好的部分帶給世界。

典禮中並頒發學業成績優良獎、傑出表現獎、熱心服務獎、傑出創意獎、中華民國斐陶斐榮譽學會會員證書。

華梵文教基金會暨護持委員贈送每位畢業生保溫杯作為畢業禮物，畢業生最後並演唱共同票選出的畢業歌曲「我還年輕 我還年輕」，期許大家能勇敢地面對未來，對生命保持熱血，不斷嘗試追逐屬於自己的夢想。

此次畢業典禮主題為「啊！差點哭」，表示同學在面對畢業時，帶了些許的歡笑與甘苦，卻沒落下淚，代表他們都長大了！

(中時 )