車站保全引導視障者濺血 台北站長：未來採一對一帶領

2018年06月09日 13:52 中時 王思慧

視障者在保全帶領下受傷，遭到旅客貼文質疑人手不足。（翻攝爆料公社）

前晚有兩名視障者在台鐵台北站下車，一名保全引導兩人採搭肩「母雞帶小雞」方式要到搭捷運，沒想到後方的視障者撞上月台上柱子，造成頭部撕裂傷濺血。有一名乘客發現並在網路發文，質疑台鐵是否人力還是訓練不足，被轉發爆料公社引起網友討論。台北車站長黃榮華表示，以前若有兩名以上視障者，都是採母雞帶小雞方式引導，並未發生問題，強調台鐵會積極檢討，未來將改為一對一導引服務。

該旅客文章中指出，視障者受傷後，台鐵站務人員還試圖移動頭部受創傷患，鐵路警察及工作人員態度不友善，不但未主動向傷患表明身分，鐵路警察更站在1公尺外，大聲要求傷患提供身分證件，在月台很吵的情況下，傷患小聲回答聽不到，直到旅客轉述後，警方才蹲下來找，還抱怨找不到。她問，「一個人可以引導兩位視障人士嗎？到底是人力不足？還是訓練不足？」，希望台鐵避免類似的情況再發生。

黃榮華表示，事件發生於6月7日晚間10時13分，當時嚮導將第一個視障者從第七車帶下來等候，再將另名搭10時28分列車，在第4車的視障者帶到第7車，再交給保全一起以搭肩「母雞帶小雞」的方式前往搭捷運，不知什麼原因，後面的視障者走偏，撞到月台柱子而頭部流血。

黃榮華說，因月台保全10時已下班，當時請監控室巡邏保全帶視障者，人手不足，沒辦法承擔太多視障人士，當時10時30分送醫，11時保全人員前往慰問，包了1200元慰問金，保全也很不捨，感到慚愧。之前也曾用此方法帶領多名視障者，不過意外已發生，未來改採一個人帶一個人方式，請另名視障者在月台坐著等候，交給捷運站人員後，再回去帶領，避免意外再發生。

(中時 )