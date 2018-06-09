選舉抹黑戰 侯友宜強調「把事情做好」

2018年06月09日 13:47 中時 葉書宏

新北市長參選人侯友宜今（9日）上午到新北市新店區參加「消防義消人員體能訓練健行祈福活動」。（葉書宏翻攝）

新北市長參選人侯友宜今（9日）上午到新北市新店區參加「消防義消人員體能訓練健行祈福活動」。（葉書宏翻攝）

新北市長參選人侯友宜今（9日）上午到新北市新店區參加「消防義消人員體能訓練健行祈福活動」，針對選舉抹黑戰，侯友宜感嘆說，台灣的選舉文化，讓很多優秀的人都不願意投入這個領域，他只希望能好好的把政見向市民報告。他強調，自己當了一輩子公務員，做事講話一向實實在在，「誠懇的把事情做好，就是我的本心。」

侯友宜出席消防義消人員體能訓練健行祈福活動，向現場一千兩百多位義消朋友及其眷屬握手致意，還有很多支持者熱情高喊「凍蒜」。他致詞時表示，對消防夥伴的支持，絕對不遺餘力，「我願意扮演各位的領頭羊」，侯並強調，讓各位每一場戰役都能圓滿、安全的回到家，這才是政府應盡的責任。

侯友宜也大讚消防義消弟兄，因為大家的努力，新北市這幾年的公安都第一名，最值得一提的是，消防業務演練多項評比七連霸，實在不簡單！

老縣長蘇貞昌指侯友宜在他做的政績上批評他，指侯不厚道。對此，侯友宜回應，新北市這幾年做出了很多政績，他相信市民比所有人都瞭解。

(中時 )