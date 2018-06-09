NBA》杜蘭特：感覺已達巔峰 但我還要進步！

2018年06月09日 13:58 中時電子報 黃及人

連兩年拿下總冠軍賽MVP的勇士前鋒杜蘭特，賽後記者會總算展現燦爛笑容，「我感覺自己已經達到我想做到的巔峰狀態，但我還有時間可以進步，還有很多方面可以做更好。可以多方面影響比賽，這是我一直以來的目標！」

聽杜蘭特這樣說，令人不禁佩服他的上進心，畢竟他才創下總冠軍賽生涯單場得分新高，以及季後賽首次大三元，卻還對自己表現不夠滿意，「我在場上努力做到一切，不僅只會得分，還有助攻、籃板與火鍋，甚至能守5個位置。」

儘管當前勇士還沒想好到底該用多少價碼留住杜蘭特，可是勇士老闆喬萊科布賽後對著杜蘭特直喊，「幹得漂亮，現在你該開始訓練了，提前為了下個球季做準備！」讓杜蘭特只能不斷點頭，看來勇士打算無論花多少錢都要留他。

提到自己連兩年都在總冠軍賽G3投進關鍵三分球，杜蘭特說：「從我8歲開始打球，這就是我一直以來的目標，在總冠軍賽這種等級的球賽，能夠成功奪冠的意義深刻，對我個人和球隊都一樣，畢竟我們一起經歷許多起伏和傷痛。」

杜蘭特最後感謝隊友的協助，才讓他可以連兩年拿下FMVP，「很感激能跟一群如此在乎比賽的隊友打球，我們彼此關心支持，也都熱愛球賽，我們建立了這樣的環境，一個盡可能磨練自我的環境，所以這次冠軍意義重大。」

(中時電子報)