「四價」疫苗充「九價」賣 金門女密醫專坑陸客

2018年06月09日 14:22 中時 李金生

預防子宮頸癌的人類乳突病毒疫苗中，最新且保護力最強的「九價」疫苗，因供貨不穩一劑難求。金門王姓婦人看準「商機」，竟在自行開設未立案的私人診所中，以價格和效果均較低的「四價」疫苗充當，招來陸客施打賺取差價，檢方指揮警方、海巡和縣衛生局查獲相關證物和資料，全案依違反醫師法和詐欺罪嫌偵辦。

警方調查，預防子宮頸癌的人類乳突病毒疫苗（human papillomavirus vaccine，簡稱HPV疫苗），在台灣核准上市的有保蓓二價、嘉喜四價、嘉喜九價等3種。其中最新、保護力最強的「九價」疫苗，因為藥廠供貨不穩，導致巿面上供不應求，奇貨可居。

警方指出，施打嘉喜四價3劑的價格約新台幣9450元至1萬2000元，而施打嘉喜九價3劑的價格則需新台幣1萬4400元至1萬5000元。

金門地檢署接獲情資，發現王姓嫌犯（女、50歲）看準這波疫苗商機，在金寧鄉慈湖路一處民宅設立私人診所（非立案之醫療機構），對陸客佯稱有貨源可施打稀有的「九價」疫苗，實際上卻是施打防護效果較低的「四價」疫苗抵充。

金門地檢署主任檢察官陳彥章8日指揮縣警察局金城分局、海巡署金門查緝隊、衛生局等單位針對王嫌住處及開設的私人診所，以及協助載運陸客的租車業者進行同步搜索，當場查獲進貨單、疫苗包裝空盒、大陸民眾施打疫苗名冊等相關資料，並帶回診所張姓員工、王姓會計及租車業楊姓負責人調查。

警方指出，經查該診所主要透過仲介推銷陸客至金門旅遊，並與當地租車業結合，將陸客載至金寧鄉的私人診所，以每次收取人民幣1600元進行施打疫苗服務，從中賺取暴利。

由於該施打場所並非醫療機構、亦非由醫師執行醫療行為，已違反醫師法第28條之規定，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上150萬元以下罰金。另以較低價的「四價」疫苗向陸客佯稱施打較高價的「九價」疫苗，也涉有違反刑法詐欺罪嫌。

陳彥章主任檢察官表示，針對非法的醫療行為，該署會主動積極偵辦疫苗來源，確保民眾身體健康。

另衛生局也呼籲民眾就醫時應至合法醫療院所尋求合格醫師診治，以保障自身權益。至於就醫時是否為密醫執業，民眾可藉由醫事人員從事醫療業務時皆會配戴衛生局核發的執業執照來做簡單分辨，若有相關疑問也可逕洽衛生局查詢。

(中時 )