新住民媽媽學包粽延續祝福

雲林家扶莪馨會義工媽媽用心準備材料，今早5點即開始洗粽葉、炒粽料、包粽、煮粽，每一步驟都包入大夥滿滿的愛心，希望吃到包含莪媽媽們滿滿的溫馨祝福。(許素惠攝)

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雲林家扶莪馨會志工端午送愛心6月9日，號召50名志工夥伴，親手包好2600顆愛心粽，隨著粽香四溢的粽子出爐，立委張麗善(左三)、虎尾鎮民代表會主席丁學忠(左二)亦前來幫忙包粽助弱勢。(許素惠攝)
雲林家扶中心新住民媽媽黃金妝，從越南嫁來台至今仍不會包粽子，記憶中曾吃過莪媽媽們包的愛心粽，得知今日莪馨媽媽要包愛心粽，便主動向社工報名。(許素惠攝)

雲林家扶中心莪馨會志工端午包粽送關懷，新住民媽媽也加入學習，2600顆愛心粽快遞分送至斗六、古坑、斗南、土庫等鄉鎮100戶扶助的弱勢家庭。

志工媽媽一大早就在虎尾順天宮忙進忙出，立委張麗善亦前來幫忙，表示物價高漲，雲林家扶中心莪馨會義工媽媽仍堅持親自挑選包粽時食材，包出安心美味的愛心粽，精神令人敬佩，也期待社會愛心的投入照顧更多的弱勢家庭。

家住斗南的新住民媽媽黃金妝從越南嫁來台已超過15年，至今仍不會包粽子，記憶中曾吃過莪媽媽們包的愛心粽，得知今日莪馨媽媽要包愛心粽，便主動向社工報名，立志學得包台灣粽的好手藝。

莪馨會長程素鳳表示，每顆愛心粽都是莪媽媽前一晚即淘米、洗米、浸泡，今早5點即開始洗粽葉、炒粽料、包粽、煮粽，每一道手續都包入大夥滿滿的愛心，希望家扶的孩子所吃到的每一口粽子都是滿滿的溫馨與祝福。

雲林家扶中心主任廖志文主任感謝雲林縣肉品市場率先贊助優質衛生的電宰豬肉130台斤、融獻基金會善款贊助採買食材及善心人士捐贈糯米、生紅蔥頭…讓受助家庭有美味的粽子可以享用。

(中時 )

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