台聯公布市議員參選人 批民進黨割台聯稻尾

2018年06月09日 14:17 中時 曾薏蘋

台聯公布市議員參選人。（曾薏蘋攝）

台灣團結聯盟今天公布第一位今年底市議員參選人莊貽量，台聯主席劉一德表示，台聯過去也是民進黨優秀人才初選的安全網，初選沒過，就像走鋼索，掉下去，台聯就接住；而以前也有很多以台聯名義當選的民代，例如前台北市觀傳局長簡余晏等，最後跑去民進黨，所以是民進黨割台聯的稻尾。

此外，要成為台聯披戰袍，則有「條件說」；台聯主席劉一德表示，參選人須完成東奧台灣正名連署書台灣版、日本版各1000份，而莊貽量就是已經達標2000份連署書的第一人。

劉一德強調，接受台聯徵召提名的參選人，必須認同台聯黨綱，以「抗中保台、正名制憲、追求國家正常化」理念與目標，也須完成2020年以台灣名義參加東奧連署書（台灣版與日本版）各1000份以上，並繳交「候選人忠誠切結書」及新台幣50萬元保證金，不過這筆保證金，5年內未脫黨或未被開除黨籍者無息退還。

劉一德表示，目前西元2020年東京奧林匹克運動會正名有兩個運動正在推動，一個在台灣舉辦東奧正名公投；另一個是連署要提給日本。

因此，將參選高雄市左楠區議員的莊貽量今也將連署書交給日本台灣正名推進協議會會長水島總、幹事長永山英樹及東奧台灣正名小組召集人沈清楷。

劉一德金也提到，台聯的縣市議員提名策略，只有較多席次才會提名，若該選區的當選席次僅有3到5席，台聯就儘量不提名。如果提名，也是一區提名一名。

莊貽量1973年出生，國立中山大學高階公共政策碩士，曾任立法委員特助、議員特助等。

(中時 )