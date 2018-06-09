景文科大畢典表揚慈母！ 推輪椅伴兒求學不言苦

2018年06月09日 14:53 中時 葉書宏

75歲阿公級碩士畢業生凌進益 獲頒終身學習獎。（葉書宏翻攝）

景文科技大學今（9日）舉辦畢業典禮，英語系畢業生沈秉翰因腦血管瘤疾病意外導致全身肌肉無法協調、需長期乘坐輪椅且帶有皮質性視盲，入學後由母親陳雅媖陪同到校上課，學校為表彰秉翰母親陳雅媖永不放棄的慈母光輝，在典禮中頒發「慈暉獎」，其典範在校園師生間傳為佳話。

景文科技大學為即將邁入社會的2千多名畢業生於校內大禮堂，舉辦3場以「青澀與蛻變」為主題的畢業典禮；畢業學生、家長、董事長劉顯達、校長洪久賢、各級貴賓及學校師生等，大家齊聚一堂，共同祝福畢業生闊步向前。

值得一提，英語系畢業生沈秉翰因腦血管瘤疾病意外導致全身肌肉無法協調、需長期乘坐輪椅且帶有皮質性視盲，入學後由母親陳雅媖陪同到校上課。

沈秉翰在求學期間，除請過1天的病假外，其他時間均為全勤，且因成績卓越，已連續三年申請到教育部特教獎學金；今年，更在學生才藝創意比賽中登台參賽高歌。

另外，就讀旅遊管理系觀光與餐旅管理碩士班，已是阿公級的75歲碩士畢業生凌進益獲頒終身學習獎；他表示，求學過程充滿坎坷，父母務農，從台北市大同高中初中部畢業後，成績不錯卻因家貧而無力升學，只能放棄已獲保送高中部的機會，改讀臺北商業職業學校夜間部，以半工半讀完成學業，求得一技之長。

退伍後考上華南商業銀行，家境雖獲改善，卻要籌措三個孩子的教育基金，退休前又因妻子生病，只好擱置一心想圓研究所教育的夢，隔了近50年，6年前重拾書本，加入空中大學的學習行列，認真求學，兩年前大學畢業後，經評估景文科大觀餐碩士班獲評鑑為全國第二名，師資優良、設備齊全，因此同年考上。

回憶剛入學時，面臨使用電腦的困擾，所有研究報告及作業都用一指神功搞定，花了許多時間努力自學及練習，終於在古稀之年獲取學位；隨後代表畢業生致詞時，亦勉勵年輕學子：「每一個人天生都具有無窮的潛力，只要我們堅持理想目標，一步一腳印、永不放棄，最後必能成功」。

洪校長致詞時以一帖「十全大補」箴言送給全體畢業生，而所謂的「十全大補」，就是凡事平時就要先「全」心「全」意的打好基礎；執行任務時要「全」神貫注、使出「全」力以赴的態度，將「全」能「全」知展現出來；隨時要懂得分析評估、顧「全」大局；並且要潔身自愛，秉持寧為玉碎，不為瓦「全」的操守。

洪校長祝福大家在未來的人生道路上，都能做出智勇雙「全」的選擇，在事業版圖上，都能棒棒打出「全」壘打佳績！致詞結尾，校長勉勵畢業學生要「胸有鴻鵠之志、手握誠信踏實；勇於承擔、樂於學習、創新求變、自律感恩；堅定邁步迎向未來、創造良性循環人生」。

(中時 )