苦苓不解傅達仁為何花大錢「自殺」 他道破真相

2018年06月09日 14:26 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

前體育主播傅達仁7日在家人的陪同下，前往瑞士安樂死機構「尊嚴」結束自己的生命旅程。對於傅達仁大老遠到瑞士安樂死知名作家苦苓表示「不解」，對此在PTT上就有網友直接點出為何傅達仁要花大把鈔票遠赴瑞典「赴死」，主因是台灣有一條刑法叫「加工自殺罪」。

昨(8)日苦苓在自己的臉書上發文，原來傅達仁去瑞士並非安樂死，而是接受「輔助性自殺」，這讓苦苓不解如果是這樣，那這樣在台灣自殺跟到瑞士自殺有何不同？何必花3百萬遠赴瑞士自殺，苦苓也表示自己非常欽佩傅達仁的勇氣，只是不能理解難道沒有其他方法可以解除他的痛苦嗎？

在PTT上就有網友直接點出傅達仁為何不能在台灣「自殺」的最大主因，其實就是台灣的刑法有一條刑法為「加工自殺罪」。在刑法第275條「加工自殺罪」，教唆或幫助他人使之自殺，或受其囑託或得其承諾而殺之者，處一年以上七年以下有期徒刑。「加工自殺罪屬於殺人罪的一種」，刑期可處一年以上七年以下的有期徒刑，較普通殺人罪的判決來的輕。且加工自殺罪成立要件的重要關鍵是，加害人是否取得被害人的允諾，協助其自殺行為。若加害人可證明其加害行為係取得被害人之允諾而為，有可能被檢察官以加工自殺罪提起公訴；反之，則可能被檢察官以殺人罪起訴。

(中時電子報)