評清泉崗反空機降 前美軍士官：缺乏戰術驗證價值

2018年06月09日 14:47 中時電子報 喻華德

操演時間濃縮至40分鐘，出動官兵超過4,000人，各型軍機72架次，堪稱近年軍方規模最大，聲光效果俱佳的「漢光34號演習」「聯合反空降操演」，7日上午在臺中清泉崗空軍基地舉行，由蔡英文總統親臨視導，並邀請來訪的史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世參觀。

全程觀看國防部發言人直播的前美軍民政心戰單位退役士官，曾於伊拉克服役的軍事部落格主Allen Lin分析，這場演習的設定本身有很大的問題，多處邏輯不通，除了秀武器跟F-16戰隼、F-CK-1經國號戰機、AH-64E阿帕契守護者、AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機狂放熱焰彈外，其它部分根本「缺乏戰術驗證價值，而且還了無新意。」

Allen Lin評論，開場時共軍模擬炸射機場壓制國軍防空是OK的，可是緊接著共軍攻擊直升機掃蕩加上通用直升機機降突襲通信中心，他表示「那這直升機也還飛得夠遠、夠穩還不會被雷達攔截，也不會遭受到襲擊，還能準時的對目標進行攻擊，在毫無損失的情況下輕易奪下機場通訊中心，真是神了。」

作為一位直播收視者，無法看出化學兵施放煙幕究竟是遮蔽共軍還是遮蔽國軍火力。這科目安排看不出與戰術上有何連貫。此外空M998投悍馬車也看不出是投給國軍還是共軍，落地後也未出場，那是否能用？

「紅軍傘兵空降以後，國軍戰機就開始對地炸射」是最不合理之處。Allen Lin表示無法明白為何「等到敵軍傘兵落地後，才去奪回空優並追擊敵軍運輸機」的邏輯。而共軍傘兵沒有空中支援、沒有能力集結、沒有重裝備可以應付國軍後繼反攻，在地面上被國軍的戰機與直升機壓著打，演出一場大屠殺。試問這符合實戰場景嗎？

通信中心的共軍先頭部隊根本是被孤立的活靶，連還手的機會都沒有，國軍特戰部隊竟然可以在毫無掩護之下直接在空曠地帶採取機降包圍整個通訊中心，並且毫無損失，還能騎著摩托車跑？而共軍看到被國軍包圍了，竟然不是憑藉著建物以火力阻滯敵人，還跑出去直接跟國軍特戰部隊進行肉搏戰，然後被特戰過肩摔再補上一刀？

最後一幕，裝甲586旅機步特遣隊登場掃蕩，在攻擊直升機的掩護下屠殺共軍，完全沒有阻礙地推進，既然如此那為何要半路暫停進行心戰喊話呢？被包圍沒有退路的共軍會選擇投降嗎？難道敵軍不會發起衝鋒選擇跟國軍同歸於盡嗎？而明顯敵軍氣數已盡，國軍不直接以CM11勇虎戰車和CM33雲豹甲車壓過敵人防守的目標，直接解決敵軍，而是由機械化步兵下車衝鋒，先在可能遭受共軍火力攻擊的情況下衝50至100公尺，然後的一股腦從一個門魚貫地進入敵人最後的據點，仗是這樣打的?前面特戰還煞有其事的進行逐室掃蕩，最後據點就跑進去就算贏了?

Allen Lin指出，這種耗用國家大量資源的演習演得「如此不堪又毫無驗證價值」，「是一種瀆職，也是對軍人專業的一種汙辱。」兵隨將轉，基層的官兵演得辛苦，卻是被高階長官當著猴子耍。「如果這種就是保家衛國的程度，那真的是該拔掉幾顆星星才有救了。」

(中時電子報)