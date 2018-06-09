美魔女再逆天凍齡 也難躲兩部位無情洩底

2018年06月09日 14:59 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

現代人保養有術，到處可見美魔女芳蹤，若不進一步打探細究，根本不知有些熟女已有一定年紀。雖然如此，女人再怎麼逆天凍齡，如何醫美雕琢，也難掩歲月的痕跡。女人最藏不住年紀的，到底是哪個部位？網友熱議此事，眾多意見直指，這兩個部份最藏不住天機。

有人在PTT的「WomenTalk」問卦，「有沒有哪一個部位最能一眼看出女生的年齡呢？」對此網友七嘴八舌，不少人提到頸脖、手肘、膝蓋、腳背及腿肌等部位，有網友則認為眼睛及眼神才是關鍵。

最多的意見指出，脖子老化最能洩露女人的最高機密。「脖紋是人體年輪XDD」、「脖子，我阿嬤看八點檔都指著演員的脖子給我看」、「手跟脖子超明顯」。不過，有些人從小就有脖紋，可能不太準，還有人說「脖子不是看紋路，要看整個原色」。

整型外科醫師說，35歲後開始有頸紋，45歲後出現鬆弛雙下巴；55歲後喉嚨兩旁會出現兩條垂直紋路，俗稱「火雞脖」，但這些都可透過手術改善。

另有一派網友則堅持眼神，最能把女人的歲月看光光。「很多美魔女雖然皮膚好，可是從眼神就可以看出還是有年紀的」、「是看眼神好嗎 看脖子這觀念也太過時」、「眼神！年輕人眼神比較亮、比較衝，有了年紀後眼神就開始偏溫和」。

(中時電子報)