岳飛刻精忠報國 韓國瑜：陳吉仲刻「我愛做官」

2018年06月09日 15:02 中時電子報 邱文秀

韓國瑜在臉書轉上他上中天「大政治大爆卦-無色覺醒」節目的片段，澄清不實抹黑。

前台北農產總經理韓國瑜擬參選高雄市長，他最近一直被綠營拿來與現任總經理吳音寧做比較。韓國瑜在臉書轉他上中天「大政治大爆卦-無色覺醒」節目的片段，澄清不實抹黑。也酸為吳音寧背書肯定的農委會副主委陳吉仲，他說「岳飛背上刻精忠報國，陳吉仲臉上刻我愛做官」。

韓國瑜在臉書表示「經過這幾天新聞的風風雨雨，我昨天在 大政治大爆卦-無色覺醒 節目中對臺北農產公司的狀況做了簡單的經驗分享，也對一些不實的指控做出澄清，謝謝大家對國瑜的關心。」

影片中他問，台北農產成立40多年，還有很多總經理活在世界上，為何吳音寧只抓韓國瑜廝殺PK?因為他在選高雄市長，最近民調越來越好，把他臉上抹黑一下吧！

對於農委會副主委陳吉仲公布一些數據說吳音寧做得好，他做得不好，他也感到哭笑不得。韓國瑜說「岳飛背上刻精忠報國，陳吉仲臉上刻我愛做官」。從來沒看過學術界跳到政府部門，像他做官這麼渴望的，可以公然說謊扭曲數字。

韓國瑜說，大家都說我發8400萬獎金，台北市議員都在罵我，如果我不發8400獎金，都放到業績堆砌我自己個人榮耀，那我的業績就爆掉了！我幹了4年，去的時候一年營業額150億，走的時候220億，股東40年從來沒分紅，在我任內增50%，員工每年薪水20個月，拍賣員只要願意讀大學研究所學費給50%，如果都不讀，星期一到四補英文，老師都幫你找好了！如果都不參加，每讀一本好書心得報告一千元。

他說，為什麼這樣做，跟台北農產吃喝嫖賭離不開市場關係，因為上班時間是晚上12點到早上8點，沒辦法打麻將，員工都推筒丟十八仔，很多拍賣員輸到傾家蕩產，「所以菜香、果香外我一定要再增加書香，扭轉企業文化，讓他愛讀書，扭轉一個企業文化談何容易？」

韓國瑜表示，「所以我覺得我做了很多事情他一個字都不說，就要把我踩在地上。說我業績不好，8400萬我不發，剝削員工拿去洗掉太容易了，但我不能這樣做，因為員工很辛苦，其實董事會要求我早就都達到了，我去的時候一億多資本累積，離開時5億多，還存了4億多，重點是我做得很用心，我做得好的地方你一個字不提！」

他說「你說我菜價不穩定，我最後一年三個颱風，水果怕風、蔬菜怕水，颱風一來價格就漲，你為什麼不說颱風說我菜價不穩？這些我必須要做一個澄清」。

韓國瑜表示，台北農產公司是一個武場，刺龍刺鳳每天都發生事情，他不是一個文質彬彬的文場，他是東南亞最大市場，所以總經理要壓的住陣腳，壓的住黑白兩道，壓得住承銷拍賣員，是一個完完全全的武場，總經理要是各方面經驗磁場陣不住，隨時會發生問題！

(中時電子報)