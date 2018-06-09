吳音寧誤入政治叢林　林濁水：還是小英誤入社運叢林？

2018年06月09日 15:07 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

台北市長柯文哲說，吳音寧是「誤入叢林的小白兔」；總統蔡英文也表示「應有人協助她政治攻防」，前立法委員林濁水表示，其實社運人士在政治領域冒然出手，最終表現都「荒腔走板」。吳音寧不是孤例，農委會副主委陳吉仲和抗爭教父徐世榮也是例子。

林濁水於《自由評論網》撰文表示，陳吉仲賣力挺吳音寧，然而陳吉仲舉的證據只會破壞自己的公信力；然後，徐世榮和陳吉仲兩人痛批台北柯文哲派人去北農查帳，這種行為完全是幫吳音寧的倒忙。而吳音寧的表現，正如柯文哲所說的「誤入叢林的小白兔」，完全不知道政治江湖的險惡。會有這樣的結果，林濁水直言是因為他們對「政治」的漠視，認為有專業就好，對政治能力不屑一顧。柯文哲曾警告，缺少政治能力的話，坐北農這個政治任命的位置會很危險，如今吳音寧竟被柯文哲料中，成了誤入政治叢林的小白兔。

而會造成這樣的結果，正是因為「蔡英文對社運的陌生」。林濁水指出蔡英文一直對社運採取「保持距離」的態度，然而，白色力量造成國民黨大敗，將蔡英文送進總統府。蔡英文上台後組跨黨派政治，且因為「對社運的生疏，誤以為社運人士比政治人物更適合佔有政務職位而架構了她的權力佈局」。從此，社運人士成了誤入政治叢林的小白兔；而他們會誤入政治叢林則是因為蔡英文誤入社運叢林的富家大小姐。

(中時電子報)