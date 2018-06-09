台大學生會提案 校內常態設立意見表達區

2018年06月09日 15:22 旺報 李侑珊

台大9日召開第二學期第二次校務會議，台大校務會議代表、台大學生會會長林彥廷等人提案，應維持台大常態設立「意見表達區」，促進校園討論、意見表達的自由，台大代理校長郭大維決議，建議學生會向學務處提案，並由總務處協處處理後續。

台大學生會在提案說明指出，現有台大總務處設立於大學廣場圍牆、鹿鳴廣場兩處，所設立的「意見表達區」，應仿效香港「民主牆」形式常態設立，不宜僅為單一事件意見表達區域，以落實校園民主、多元意見、言論自由的基本價值。

台大總務長王根樹指出，台大校長遴選事件已進入訴願程序，學生會提出常態設立「意見表達區」，總務處樂觀其成，並此舉符合台大一貫傳統與價值，但在這次設置專區的過程中，發生環境凌亂還有對於張貼內容爭執等情況，學生會應提出相關規則，總務處也配合學務處來處理，並也會與學生會溝通處理。

台大學務長陳佳慧則同樣表示樂觀其成，並強調學生會可再提出地點、管理機制，並由指導老師呈送台大課外活動組提案，再送各單位進行簽辦。

至於台大學生會以香港「民主牆」為例，作為在校內設置「意見表達區」參照對象，則有校務會議代表指出，「民主牆」的原由並非來自香港，而是北京西單，建議學生會在選擇參用案例時，可多做作功課，並了解「民主牆」的意義與由來。

台大代理校長郭大維則對此案作出決議，請台大學生會向學務處提案，總務處將協助學生會進行後續處理。

(旺報 )