NBA》柯瑞無緣FMVP 勇士主帥：他才不在乎

柯瑞賽後戴上冠軍帽擺出帥酷表情。(美聯社)

友善列印
中時電子報

儘管勇士9日拿下近4年內的第3次總冠軍，可是當家控衛柯瑞仍跟生涯首次總冠軍賽MVP擦肩而過，看著杜蘭特連2年舉起FMVP獎盃，柯瑞先是搖搖頭，然後鼓掌大笑替杜蘭特慶祝，勇士總教練科爾說：「柯瑞才不會在乎！」

NBA》氣走柯瑞？杜蘭特連兩年摘FMVP

NBA》也太神了！詹皇自爆G1右手骨挫傷

「你們總在寫FMVP話題，但我們不在乎，我當年也跟大家一起前往漢普頓招募杜蘭特，卻沒針對誰拿FMVP做過討論，」科爾在總冠軍賽G4賽後表示，「我還記得當時柯瑞告訴杜蘭特的是，我們是為了總冠軍才來招募你。」

「柯瑞永遠都是你身邊最無私的人當中的1個，」科爾強調，「他真的擁有崇高的人格特質，他願意犧牲自己讓杜蘭特加入我們，這就是他真實的個人風格，他只是一心一意為了球隊著想，為了整個球隊做出最好打算。」

那麼柯瑞自己怎麼想呢？他回答，「我不知道，我從未考慮過個人榮譽，當你可以感受這種感覺就會發現，這就是像是對你付出努力的認同或肯定，對於這些事情我很自豪。」柯瑞今年總冠軍賽拿下生涯新高的場均27.5分。

「杜蘭特過去兩季表現都很驚人，尤其是總冠軍賽，所以連兩年拿FMVP，是他應得的榮耀，我會成為他最大的粉絲，」柯瑞說，「我認為在休息室內最重要的事，就是每個人都能開誠佈公，找到幫助彼此達到成就的方法。」

(中時電子報)

NBA》杜蘭特：感覺已達巔峰 但我…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。