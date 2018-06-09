NBA》柯瑞無緣FMVP 勇士主帥：他才不在乎

2018年06月09日 15:23 中時電子報 黃及人

儘管勇士9日拿下近4年內的第3次總冠軍，可是當家控衛柯瑞仍跟生涯首次總冠軍賽MVP擦肩而過，看著杜蘭特連2年舉起FMVP獎盃，柯瑞先是搖搖頭，然後鼓掌大笑替杜蘭特慶祝，勇士總教練科爾說：「柯瑞才不會在乎！」

「你們總在寫FMVP話題，但我們不在乎，我當年也跟大家一起前往漢普頓招募杜蘭特，卻沒針對誰拿FMVP做過討論，」科爾在總冠軍賽G4賽後表示，「我還記得當時柯瑞告訴杜蘭特的是，我們是為了總冠軍才來招募你。」

「柯瑞永遠都是你身邊最無私的人當中的1個，」科爾強調，「他真的擁有崇高的人格特質，他願意犧牲自己讓杜蘭特加入我們，這就是他真實的個人風格，他只是一心一意為了球隊著想，為了整個球隊做出最好打算。」

那麼柯瑞自己怎麼想呢？他回答，「我不知道，我從未考慮過個人榮譽，當你可以感受這種感覺就會發現，這就是像是對你付出努力的認同或肯定，對於這些事情我很自豪。」柯瑞今年總冠軍賽拿下生涯新高的場均27.5分。

「杜蘭特過去兩季表現都很驚人，尤其是總冠軍賽，所以連兩年拿FMVP，是他應得的榮耀，我會成為他最大的粉絲，」柯瑞說，「我認為在休息室內最重要的事，就是每個人都能開誠佈公，找到幫助彼此達到成就的方法。」

(中時電子報)