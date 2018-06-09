歡慶警察節 南市警局首支社區守望相助巡守大隊成軍

2018年06月09日 15:46 中時 程炳璋

台南市資源回收商業同業公會理事長宋俊明（右一）、義警大隊副大隊長康銀壽（右二）、台南市代理市長李孟諺（左二）與台南市警察局長黃宗仁（右一）四人合唱台語歌「堅持」為警察加油打氣。（程炳璋攝）

台南市警察節慶祝會，現場參與貴賓座無虛席。（程炳璋攝）

歡慶警察節，台南市警局首支社區守望相助巡守大隊成軍。

台南市警局提前歡慶警察節，9日在東區台南市立文化中心舉辦慶祝大會，成立全台首支社區守望相助巡守大隊，台南市代理市長李孟諺與台南市警察局長黃宗仁高歌一曲「堅持」感謝基層警民為治安貢獻心力。

台南市原有200多支社區巡守隊，卻各自為政缺乏整合，台南市警察局重視社區巡守隊為社區警政一環，在夜間巡守功能同樣守護居民安全。今年整合200多支社區巡守隊共6400位民力，全台首創成立一支社區守望相助巡守大隊，以資源回收商業同業公會理事長宋俊明為大隊長，強化各隊之間的連繫。

李孟諺出席慶祝大會，讚揚基層警力貢獻，使台南在治安滿意度上23次獲得6都第一，今年在市政預算上已編列警察繁重加給與超勤津貼，預計明年1月發放，肯定警察的辛勞。

行政院長賴清德錄製影片祝賀台南市首創全台，成立守望相助巡守大隊，感謝義警、民防、守望相助隊、義交與志工五種協勤警力，「5力齊發」提升台南治安滿意度。

李孟諺、黃宗仁、宋俊明與台南市義警大隊副大隊長康銀壽同台高唱台語歌「堅持」，為警察家打氣。

台南市16個警分局管轄的巡守隊陸續掌旗上台，李孟諺授旗給宋俊明揮舞，期許警民合作，成功打擊犯罪。

(中時 )