被威脅流出性愛影片 印尼美女黨魁直播嗆聲

2018年06月09日 16:03 中時電子報 李靖棠

據印尼Bangkapos新聞網報導，國內政治相對保守且男性主導化的印尼，近日傳出有女性政治人物遭到網友攻擊。新興政黨印尼團結黨（Indonesian Solidarity Party）主席葛麗絲（Grace Natalie）被指控，與先前因褻瀆罪入獄、華裔前雅加達省長鐘萬學（Basuki Tjahaja Purnama）外遇有染，由一個名為「@Hulk_idn」的帳號散布，在風俗相對保守的印尼引發莫大的震撼。

對此傳聞，被外界稱為「美女黨魁」的葛麗絲也不甘示弱，不僅在推特直播嗆聲，更向雅加達警局報案，舉報@Hulk_idn和另一個Instagram帳號對她做出不實指控。面對葛麗絲的反擊，「@Hulk_idn」更揚言，要公布她與鐘萬學的性愛影片，意圖要讓她在印尼政壇身敗名裂，也讓印尼政壇再次掀起風暴。

Tantangan buat @Hulk_idn . Tolong bantu RT ya bro n sis teman2 netizen. Supaya sampai ke tangan Hulk. Terima kasih pic.twitter.com/L3rdqLoZc7 — grace natalie (@grace_nat) 2018年6月8日

現年35歲的葛麗絲，出生於印尼雅加達，擁有會計學學士的學歷，曾是教會假日學校的助教。大學畢業後，被招聘入印尼SCTV 電視台擔任記者，主要負責犯罪、政治和商業領域的線，並很快地成為該電視台的新聞主播之一。除了SCTV外，她也曾轉戰ANTV與tvOne兩家電視台。2012年離開電視台、2年後成立團結黨並擔任主席一職，積極籌備欲投入2019年的大選。

而意外深陷風暴的鐘萬學，被視為現任總統佐科威（Joko Widodo）親信、曾是雅加達50年首位非穆斯林市長的鐘萬學，出生於印尼邦加-勿里洞省（Kepulauan Bangka Belitung），是祖籍廣東梅縣的客家人，2012年與佐科威搭檔、成為雅加達副市長，並於2014年11月當選市長一職。身為華裔和基督徒的「雙重少數」，也讓他的政績往往被爭議所掩蓋。此次風波是否又和少數宗教有關，恐怕只有當案情水落石出，才能真正知道那個帳號真正意圖。

(中時電子報)