陳其邁站台趙天麟子弟兵 用行動展現團結

民進黨高雄市長參選陳其邁9日為黨籍鳳山區市議員參選人林智鴻競選服務處成立站台，用行動整合黨內團結。 （劉宥廷攝）

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陳其邁表示，智鴻是立委趙天麟子弟兵，市長初選後的公開場合首度和趙同台，並說「市長先讓咱做，希望日後能和智鴻在府會合作開創新境界」。（劉宥廷攝）

民進黨高雄市長參選陳其邁9日為黨籍鳳山區市議員參選人林智鴻競選服務處成立站台，用行動整合黨內團結，陳其邁表示，智鴻是立委趙天麟子弟兵，市長初選後的公開場合首度和趙同台，並說「市長先讓咱做，希望日後能和智鴻在府會合作開創新境界」。

陳其邁細數林智鴻從基層志工做起，並還曾協助趙天麟推動室內空氣品質標準、揭發洪仲丘禁閉真相與毒澱粉食安問題，直至擔任前高雄市長陳菊幕僚等，34歲即有15年政治專業訓練，是「最年輕的沙場老將」；另林勤跑基層、拜票跑遍186公里的事蹟，更令他相當感動。

趙天麟表示，林智鴻一直是他興利除弊的操盤手，也是「最有經驗的新人」，呼籲選民給予支持，力保專業一席；在地立委許智傑說，未來將積極輔選確保5席全上，為鳳山建設打拚；副議長蔡昌達也送上祝福，盼林智鴻能夠成為綠營在議會過半的生力軍。

林智鴻鞠躬感謝前輩拉拔，已做好充足準備接受民意考驗，且再次重申他對於鳳山溪整治與友善生養育環境等政策的重視，實現將鳳山「從衛星變都心」、「新舊共榮更繁榮」的願景。

(中時 )

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