恭喜！蔡昌憲今登記結婚 把高10cm空姐娶回家

蔡昌憲臉書曬照宣布結婚。（圖／取自蔡昌憲臉書）

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中時電子報
蔡昌憲今和女友登記結婚。（圖／取自蔡昌憲臉書）
蔡昌憲今升格成人夫。（圖／中時資料照片）

29歲《艋舺》「太子幫」成員蔡昌憲3年前認愛高他10公分的空姐女友，兩人交往8年，今年3月蔡昌憲甜蜜宣布求婚成功，還找來鳳小岳、黃鐙輝等人助陣，今(9日)蔡昌憲發文宣布和女友前往戶政事務所辦理結婚手續，搶先成為合法夫妻。

據悉蔡昌憲與女友同歲，是蔡昌憲大學同學的高中時期同學，兩人在聚會上結緣相戀，克服了女高男矮的差距，今年3月蔡昌憲瞞著女友，邀來雙方親友和鳳小岳、黃鐙輝等人幫忙求婚，鳳小岳不只出借餐廳當求婚場地，還充當街頭藝人幫蔡昌憲彈奏蕭敬騰歌曲《Merry Me》，最後讓女方開心點頭。

蔡昌憲當時表示因為太緊張，剛唱三個字就忘詞突槌，甚至一陣腿軟，幸好最後順利圓滿完成。而他稍早在臉書曬照宣布結婚，說：「就是今天2018/06/09，正式成為人夫，身分證背面欄位已經滿了，這是我第一次看身分證看了這麼久，有點感動也覺得自己要更好，讓家可以更好更幸福」。

蔡昌憲打趣說：「原本想說就是登記一下沒什麼吧，但一登記完就覺得我真的是人夫耶，感覺長大了，可是我又好像沒有長大，好複雜啊！但很開心啦，先謝謝大家的祝福」，最後笑說：「這是老婆為了配合我拍照腳不痠的方法」。

(中時電子報)

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