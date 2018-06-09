國民黨埔里鎮黨部和婦工會舉辦「包平安粽、慶端午活動」近千人參與

▲國民黨埔里鎮黨部和婦工會號召志工展開「包平安粽、慶端午活動」。（楊樹煌攝）

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▲國民黨埔里鎮黨部的「包平安粽．慶端午」活動，縣長林明溱和國民黨籍鎮長、縣議員、鎮民代表和里長參選人均到到場，並齊聲高呼團結凍蒜。（楊樹煌攝）
▲南投縣長林明溱把平安粽交給埔里鎮長周義雄，將分送給中低收入戶、邊緣戶、弱勢戶及獨居老人。（楊樹煌攝）
▲埔里婦工會號召數百名志工齊力完成的平安粽，將分贈給弱勢戶，讓他們共同歡度端午佳節。（楊樹煌攝）

端午節將至，國民黨埔里鎮黨部與埔里鎮婦工會，為讓弱勢民眾也能感受端午佳節氣氛，今9日在埔里鎮黨部辦理「平安粽、慶端午」端午節公益活動，共包3,000顆平安粽，將分送給中低收入戶、邊緣戶、弱勢戶及獨居老人，場面溫馨熱鬧。

今年埔里鎮婦工會號召了數百名志工，在現場進行炒料、包粽，台上則有愛蘭國小戰鼓、史港國小民族舞蹈及10餘婦女團體進行各種精彩表演，吸引近千人參與，場面熱鬧非凡。

南投縣長林明溱和國民黨籍鎮長、縣議員、鎮民代表和里長參選人均到到場與各界同樂、並祝福大家端午節愉快，並齊聲高呼團結凍蒜，同時也分享平安粽給民眾及致贈慰問金給42戶弱勢民眾。

林縣長在會中表示，感謝各單位出錢、出力，讓慶端午活動順利舉行，特代表弱勢民眾感謝大家的用心，林縣長並指開發中的福興溫泉區已順利鑿到溫泉，虎頭山也規劃為風景區，相信未來對埔里繁榮發展會有很大幫助。

國民黨埔里鎮黨部及婦工會期盼藉由此次公益活動，讓與會黨員、幹部、志工學習付出與分享，並讓大家更加團結，一同將愛心分享出去，也讓受關懷戶能感受到人間處處有溫情。

(中時 )

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