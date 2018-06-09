「帶不走的就留下來」 地科老師徐瑄儒器捐救10餘人

2018年06月09日 16:49 中時 李義

對科技與太空深深著迷的徐瑄儒老師，出遊時，一定不忘去當地相關的景點。10多年前，即簽署器捐書，遺愛人間。（李義攝）

高雄長庚醫院推動器捐助人，已協助近800病患發揮大愛完成器捐。（李義攝）

「帶不走的，就留下來」台中豐原高中老師鄭可萱回憶起10多年前戀愛時，與丈夫一起簽器捐卡時的心情，9日她抱著感恩的心情參加高雄長庚醫院的器捐感恩追思大會，步入會場的一剎那，她深深感受到「他還在人世間，我們仍在同一個時空裡」，但體貼的丈夫不會讓她感應到誰是受贈者。

在台中明道中學擔任地球科學老師的另一半徐瑄儒，南下恆春氣象站考察時發生車禍。當時，鄭可萱帶著3歲的兒子在澳洲參加活動，接到惡耗趕回時，醫師告知情況不樂觀並詢問器捐之事，她才想起塵封在記憶裡簽器捐卡的往事。

鄭可萱回憶，那次出遊遇上器捐宣導，2人不假思索就一起簽了，只是，竟然會這麼快就用上；她知道一切都回不來了，徵得夫家同意後，捐出心、肝、腎、鞏角膜、血管等可用的臟器，救治10多人的性命。

徐瑄儒說，簽下同意書時，彷彿一線曙光射進眼前的黑暗裡，因為那一刻起「我們還在同一個時空裡」。

徐瑄儒生前對太空科技深深著迷，還利用學校的3D設備，在兒子出生前完成了最愛的美國NASA神農5號火箭，親子相伴的日子，去看天文、星象是最歡樂的時光，兒子也走進爸爸的登陸月球、火星夢裡，一起翱翔太虛。

她坦言，兒子還小，尚無法瞭解生死，學校同事及學生一起舉辦了一場火箭升空月球的歡送會，在兒子的倒數聲中，神農5號升空，「送爸爸去月球出任務」。

後來，她還帶著兒子去美國參加策畫2年日全蝕之旅，仰望星空，兒子深信「爸爸去月球、火星執行分享愛的任務」只要想爸爸，抬頭望著夜空裡的月亮與星星，他就在那裡。

鄭可萱抱著感恩心情出席器捐大會，雖不知是那些人受贈，但感恩因他們而能實現丈夫生前「帶不走的就留下來」的心願。

鄭可萱說，等兒子再大些，會告訴他什麼是永遠，而且已在器捐卡上留言：「媽媽很愛你，如果有一天可以捐器官，請把它們都捐出去」。

高雄長庚自1986年起積極推動器捐，迄今已協助近800位患者實現助人大愛，每年都舉辦感恩追思大會，雖然捐贈者家屬與受贈者彼此都不認識，重生的喜悅與追思的不捨，交織瀰漫會場。

(中時 )