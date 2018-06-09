屏東醫院辦健康講座 醫療知識說給你聽

屏東醫院以座談會方式，與民眾直接面對面分享健康常識。（林和生攝）

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屏東醫院院長王森稔（前排左起）、內科部長黃炯棠及外科部長李昆興皆樂見以座談會方式，與民眾直接面對面分享健康常識。（林和生攝）

由衛福部屏東醫院與旺旺中時集團共同舉辦的健康講座，9日於屏東醫院會議廳展開，現場有超過300名關心健康議題的民眾擠滿會場，院長王森稔指出，現今資訊容易取得，但內容正確與否必須再三查證，透過講座宣傳健康概念，是最直接且兼具互動的最好模式。

王森稔不諱言，在智慧型手機普及的年代，民眾只要對自己身體狀況有所疑慮，總會上網即刻查詢，但網路訊息來源難以辨識，正確與否除非有專業醫護協助查證，才能避免出現誤導，因此與專業醫師面對面討論的講座平台就顯得重要。

屏東醫院健康講座由內科部長黃炯棠及外科部長李昆興就內外科專業進行分享。黃炯棠以近來傅達仁安樂死的時事切入主題，講述病人自主的重要性，他說，台灣目前病人對身體的自主條件薄弱，若出現本身意識不清加上家屬反對情況下，依現階段醫療環境仍難以放棄急救。

但這對病人本身權益明顯被漠視，2019年病人自主權利法將正式上路，如何選擇善終方式，應該由自己決定，而這樣的社會氛圍必須被建立，讓病人自主的聲音可以大一點。

李昆興則以臨床病例分享神經疼痛的樣態與治療，他坦言，不少人碰到身體出現病狀，寧願聽信偏方而沒在第一時間就醫，導致前期已耗費過多時間與金錢，對病人更是折磨，建立正確的觀念刻不容緩，建議與合格醫師討論後找到適合自己的治療方式。

(中時 )

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