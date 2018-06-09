北科大畢業典禮 童子賢：世界是平的 終身學習謙虛彎腰

2018年06月09日 16:50 旺報 李侑珊

和碩聯合科技董事長童子賢勉勵畢業生，終身學習、謙虛彎腰。(北科大提供)

教育部代理部長姚立德祝福畢業生。(北科大提供)

臺北科大9日舉行107年畢業典禮。(北科大提供)

臺北科技大學6月9日舉辦畢業典禮，典禮中頒贈名譽博士予臺北科大榮譽教授王瑞材。王瑞材在北科大服務一甲子，和碩、群光、億光等上百位電子科技公司大老闆都是他的學生，有「市值最高教授」的封號。為祝賀恩師獲頒榮耀，和碩聯合科技董事長童子賢親自出席典禮，王瑞材教授昔日學生捐款210萬元，響應母校推廣品德教育。

臺北科大本屆畢業生共計有4102人，臺北科大自1912年建校迄今，共歷經日據時期、工專時期、技術學院以及科技大學等4個時期，創校逾百年，作育英才無數，目前上市上櫃公司負責人有10%以上為臺北科大校友。教學目標之一為「企業家搖籃」，鼓勵學生參與社會創新實踐，奉行「大學社會責任」不遺餘力。

王瑞材教授在民國49年畢業於臺北工專，之後在校任教，除了全力傳道授業解惑，建構學生實作學習環境，也慷慨解囊濟助學生，給予生涯引導。門生上萬人，造就上百位電子業負責人，「教」出台灣科技產業半邊天，有「市值最高教授」的稱號。民國91年屆齡退休，仍致力服務母校，建置12萬名畢業校友資料庫，凝聚校友向心力。獲頒名譽博士，王教授謙虛地表示，「這份榮耀，要歸於我的學生，他們的成就才成就了我。」

童子賢分享，當年他還是窮學生，王老師鼓勵大家動手實作，練就他的實務能力，還自掏腰包幫學生們結清在光華商場材料行的欠款，王老師傳授學問還以身作則，是人格最佳示範。童子賢也勉勵學弟妹，世界是平的，挑戰和機會無所不在，一定要終身學習、懂得謙虛彎腰；10年、20年後有所成就、掌握資源時，也要適時幫助後輩，人生才會更圓滿。

臺北科大校長王錫福期許畢業生，走出校園要切記「四不一沒有」：不怕吃苦、不要眼高手低、不要孤僻冷漠、不要驕傲自大，沒有止盡的敬天愛人。未來追求事業成功之餘，也能思考人生意義，真正的人生勝利組不在於成就多少事業，而是讓多少人感到被愛！

(旺報 )