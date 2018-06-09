本季一軍首秀 富邦林瑋恩不想再下去了

林瑋恩今天將迎接本季一軍首場先發。(蔡銘仁攝)

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中時電子報

富邦悍將今年人手眾多，職棒生涯走到第七個球季的林瑋恩，表現機會銳減，直到上周、上半球季接近尾聲，才獲得上一軍的機會，林瑋恩今(9日)本季首度先發，談到此刻的心情，坦言有點緊張，「二軍在南部很熱，這次上來，不想下去的企圖心很強。」

31歲的林瑋恩今年在二軍開季，出賽22場打擊率2成94、上壘率3成33、長打率3成09；因應高國麟6月2號因傷下二軍，給了林瑋恩上一軍的機會。林瑋恩直言，等那麼久才上一軍，好像2012年興農菜鳥年才遇過這狀況，在二軍又熱又難熬，讓他不想回二軍的企圖心變得更強。

長時間待在二軍，林瑋恩透露，剛回來時，對一軍的一切感到有些陌生，連主場新莊棒球場，也是這次上來才看到，「我連要走到休息室，都問了2個人，才知道怎麼走。」而他本季首度在一軍亮相，就直接扛起先發游擊手重任，「說不緊張是騙人的，就試著讓自己放鬆。」

林瑋恩打職棒已經第七年，不過上來前幾天沒出賽，賽前聽到自己先發，除了有點亢奮，也還是會緊張，「看我知道自己先發，表情好像很緊繃，隊友一直噹我，可能想讓我放鬆一點吧。我沒有去設定要表現多好，希望維持穩定，做好本份為重。」

富邦昨擊敗Lamigo桃猿，游擊是石翔宇，今天與猿隊系列賽第二戰，則換成林瑋恩，總教練葉君璋解釋，觀察林瑋恩上來這幾天，賽前打擊練習感覺不錯，就趁這個機會讓他上場。富邦上半季已退出爭冠行列，對要保住龍頭的猿隊而言，勝敗相對重要性更高。

(中時電子報)

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