馬英九丁守中兩天兩度同台 好友交情超過30年

2018年06月09日 16:37 中時電子報 綜合報導

台北市長參選人丁守中與前總統馬英九再度同台，馬英九強調他認識丁守中不只30年，「對丁守中底細非常清楚」，是個負責任、能做事情的人，這次排除萬難，通過初選，希望民眾全力支持，相信一定馬到成功。丁守中則將砲火指向市長柯文哲，批評柯文哲砍敬老金、對長者連最起碼尊重都沒有；文山區進出不便，馬英九、郝龍斌已規畫捷運環狀線，「柯文哲都不做，難怪交通堵塞」。

國民黨今早舉辦文山區黨員慶生園遊會，由於地點就在馬英九老家景華公園附近，意外促成兩人兩天內兩度同台，馬英九也很熱情的幫丁守中高喊凍蒜。並強調兩人在美國留學時都在波士頓，丁守中也到哈佛修課，因此兩人認識不只30年。他也肯定丁守中長期在台北市擔任立法委員，對地方事務非常了解。

不過丁守中活動滿檔，活動後僅稍作停留，隨即趕往中山區13、14號公園，與立委蔣萬安及黨籍市議員參選人同台，為黨員慶生。

由於活動緊湊，媒體詢問丁守中為何未安排與馬英九致詞後同逛園遊會攤位，是否有心結？丁守中則笑稱，他本來就要趕下一場大型活動，然後路上被群眾攔下來、拉著拍照；所以他與馬英九兩人才會各自進場並分別向民眾問候。

他也強調，他跟馬是老同學，兩人認識快40年，和馬英九同台當然是很好事情，馬英九更是「我們的前主席、總統」。丁守中也說，他剛剛還搭馬英九肩膀？其實兩人是好朋友，馬英九甚至打趣說他應該要付廣告費。

(中時電子報)