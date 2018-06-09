端午將至粽料小漲 三鳳中街買氣正旺

端午節將至，今年粽料幾乎凍漲，但阿根廷魷魚漲幅2成。（柯宗緯攝）

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高市經發局9日在三鳳中街舉辦包粽活動，盼拉抬端午買氣。（柯宗緯攝）
高市代理市長許立明（右）、立委陳其邁（中）捲袖體驗包粽。（柯宗緯攝）

端午節將至，高市經發局9日在三鳳中街盛大舉辦包粽活動，找來包粽達人貼身指導，盼炒熱商機。今年粽料方面小漲或持平，像是魷魚漲幅2成、蝦米1成，粽葉、蛋黃等則「凍漲」，店家買氣漸熱，假日得多雇用人手因應。

三鳳中街管委會創會長伍進昌表示，今年粽料大多凍漲，像是粽葉、香菇、蛋黃、干貝價格與去年差不多，阿根廷魷魚漲2成、蝦米因品質好漲1成多，花生因盛產依品種、品質約降幅1至4成不等。商圈端午買氣增溫，各個商家業績漲好幾倍。

經發局今封街揪團舉行包粽活動，民眾只要花50元銅板，就可以在「雙口肉粽」達人指導下，體驗包粽樂趣，帶回市值超過400元的10顆肉粽。代理市長許立明、立委陳其邁、經發局長李怡德、觀光局長曾姿雯等人紛紛捲袖體驗。

許立明表示，封街包粽由來已久，成為三鳳中街最具代表性活動，盼吸引年輕世代共同參與、傳承傳統文化，鄰近的三塊厝車站將隨著高雄鐵路地下化完工後營運，提供民眾至三鳳中街採買南北貨更便利的交通。

許立明也盛情邀請民眾今年到林園中芸漁港以及愛河畔欣賞龍舟賽，今年更特別號召市府首長組隊進行表演賽，歡迎全家大小一起團圓逗熱鬧。

(中時 )

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