服務30年！90歲趙世乾中市最年長環保志工

台中市北區育德里90高齡的趙世乾，是全市最年長的環保志工，30多年來風雨無阻參與環保任務。（盧金足翻攝）

友善列印
中時

台中市政府打造台中成為「志工首都」，近3年多來，全市環保志工快速成長，已有2萬5000多人投入志工行列，他們為守護環境默默付出。其中90高齡的趙世乾是全市最年長的環保志工，30多年來風雨無阻參與任務，隊友們讚稱他最勤快，趙世乾說，「歡喜做，還賺到身體健康，真好！」

趙世乾是育德里環保志工隊一員，90歲依舊手腳俐落、身體硬朗，育德里長黃志銘表示，阿公體力不輸年輕人，每次出任務，總是第一個報到，大伙兒大街小巷，公園、綠地一路清掃，他從來都是「惦惦做」，還會幫忙「巡頭看尾」，檢視清理績效，30多年如一日，是他最得力的幫手。

「沒什麼啦！」對於黃志銘的稱讚，趙世乾不居功，他自育德里於50年前創里時，擔任鄰長至今，世居育德里，這份對地方濃厚情感，讓他心甘情願付出，他樂觀的說，勞動中筋骨舒暢，還賺到健康。

黃志銘說，育德里的環保志工隊，隨時都維持50人以上規模

，他們來自各行各業，有醫護人員、攤商、老師和大公司老闆等，每個月定期出勤3次的環境維護外，遇有辦喜慶、里辦活動，也會主動參與，凝聚向心力，也拉近里民情感，是守望相助的一股力量。

市府環保局長白智榮指出，「一里一隊」是通往志工首都的基礎，也就是發動全市625里，每里都能成立環保志工隊，目前已經有591里、逾9成組隊，總投入人數逾2萬5000人。

志工們為守護環境默默付出，以去年為例，由各隊認養維護的區里公園達242座，清掃道路近3千萬公尺，相當於環台24圈。近3年來，搭配洗掃街車抑制揚塵，PM2.5減量近800公斤；另在垃圾減量與資源回收方面，也大有成效，去年台中資收率達53％，高於全國平均值，環保志工功不可沒。

白榮智表示，市長林佳龍打造志工首都，喚起民眾參與環保志工，希望藉由志工投入，共同維護自己家園，目標隨著「

一里一志工隊」逐漸達陣，只差最後一哩路，為迎接花博盛會，他也呼籲更多人投入志工行列。

(中時 )

端午將至粽料小漲 三鳳中街買氣…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。