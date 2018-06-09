服務30年！90歲趙世乾中市最年長環保志工

2018年06月09日 16:51 中時 盧金足

台中市政府打造台中成為「志工首都」，近3年多來，全市環保志工快速成長，已有2萬5000多人投入志工行列，他們為守護環境默默付出。其中90高齡的趙世乾是全市最年長的環保志工，30多年來風雨無阻參與任務，隊友們讚稱他最勤快，趙世乾說，「歡喜做，還賺到身體健康，真好！」

趙世乾是育德里環保志工隊一員，90歲依舊手腳俐落、身體硬朗，育德里長黃志銘表示，阿公體力不輸年輕人，每次出任務，總是第一個報到，大伙兒大街小巷，公園、綠地一路清掃，他從來都是「惦惦做」，還會幫忙「巡頭看尾」，檢視清理績效，30多年如一日，是他最得力的幫手。

「沒什麼啦！」對於黃志銘的稱讚，趙世乾不居功，他自育德里於50年前創里時，擔任鄰長至今，世居育德里，這份對地方濃厚情感，讓他心甘情願付出，他樂觀的說，勞動中筋骨舒暢，還賺到健康。

黃志銘說，育德里的環保志工隊，隨時都維持50人以上規模

，他們來自各行各業，有醫護人員、攤商、老師和大公司老闆等，每個月定期出勤3次的環境維護外，遇有辦喜慶、里辦活動，也會主動參與，凝聚向心力，也拉近里民情感，是守望相助的一股力量。

市府環保局長白智榮指出，「一里一隊」是通往志工首都的基礎，也就是發動全市625里，每里都能成立環保志工隊，目前已經有591里、逾9成組隊，總投入人數逾2萬5000人。

志工們為守護環境默默付出，以去年為例，由各隊認養維護的區里公園達242座，清掃道路近3千萬公尺，相當於環台24圈。近3年來，搭配洗掃街車抑制揚塵，PM2.5減量近800公斤；另在垃圾減量與資源回收方面，也大有成效，去年台中資收率達53％，高於全國平均值，環保志工功不可沒。

白榮智表示，市長林佳龍打造志工首都，喚起民眾參與環保志工，希望藉由志工投入，共同維護自己家園，目標隨著「

一里一志工隊」逐漸達陣，只差最後一哩路，為迎接花博盛會，他也呼籲更多人投入志工行列。

(中時 )