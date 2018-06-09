影》無數人的命運從此改觀 改革開放四十年 高考1977

2018年06月09日 17:03 中時電子報 喻華德

中國大陸本週舉行「世界上規模最大的考試」─高考，今年共有975萬名考生應考。1966年5月至1976年10月，大陸發生「文化大革命」。據《新華社》香港分社報導，1977年12月10日，大陸正式恢復高考制度，被稱為「一個國家和時代的轉折點」。那一年，關閉了十多年的高考大門重新開啟，數以萬計曾以為生活就是農田和工廠的年輕人，重新找回了夢想和奮鬥的勇氣。

恢復高考拉開了一個民族「重新尊重知識、尊重人才」的序曲，也點亮了無數青年學子的夢想和希望，讓他們的人生邁向更開闊的平臺。

據《人民日報》海外版報導，青島大學政策研究室副主任劉恩賢曾把1978年以來的高考制度改革劃分為3個階段，即以「高中會考與標準化考試」為特點的高考改革1.0版（1978—1997 年），以擴招、高考科目設置與命題方式改革為特點的高考改革 2.0版（1998—2009 年），以分類考試、綜合評價、多元錄取為特點的高考改革 3.0版（2010 年至今）。這種劃分勾勒出中國大陸高考制度演進的軌跡。審視高考制度演進的歷程不難發現，它在氣象萬千的中國社會發展變革中，堅守著不變的初心。

隨著時代變遷，高考內容一直在持續發展演變。劉海峰表示，從高考考試題型發展來看，上世紀70年代末80年代初，大部分考題是記憶類的，經常使用填充題，主要測試考生對知識的再現能力，相對而言難度不那麼高。從上世紀80年代中期開始，英語引入標準化考試，即ABCD選擇題，這種客觀的選擇題題型後來運用到所有科目，並逐步增加了對「求同思維」、「求異思維」和「邏輯思辨能力」的要求。就國文高考作文命題而言，發展變化非常大：剛開始恢復高考那幾年，多是要求考生寫記敘文或讀後感之類的文章；從上世紀80年代後期開始，讓考生根據相關材料作文的命題一度很流行；近年來，作文命題呈現多樣化趨勢，從「知識立意」，走向「能力立意」和「素質立意」。

劉海峰同時指出，雖然高考制度包括考試科目等經歷了諸多變化，但是以不同科目分數相加的總分錄取模式始終沒有變。高考制度的精神或靈魂是「公平」，公平競爭、擇優錄取是高考制度的根本，社會對高考最大的期望之一就是公平公正，而「分分計較」的總分錄取模式就是高考公平性最直觀體現之一，因而受到社會大眾的普遍支持。

2009年，大陸上映文藝電影《高考1977》，以70年代末東北某農場知識青年的經歷折射1977年恢復高考為中國社會帶來的深刻影響。百度百科對電影的介紹，「1977年12月10日，改變一代人命運的高考在這一天復甦，「沉睡了11年的民族甦醒了。」

據百度百科介紹，知識青年，簡稱知青，廣義泛指有知識的青年，一般指受過高等教育的年輕人。是特定歷史時期的稱謂，指從1968年起至1978年末，自願從城市去到農村和農墾兵團務農或建設保衛邊疆的年輕人，這些人中大多數人實際上只獲得初中或高中教育。

(中時電子報)