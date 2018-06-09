為完成男友心願 女子臉書買頑童演唱會門票被騙

2018年06月09日 17:22 中時 林郁平

饒舌樂團「頑童MJ116」即將攻蛋舉辦2018演唱會，門票開賣不到3分鐘全被掃光，一名林姓女子想給男友驚喜卻搶不到票，上網買黃牛票竟遇假賣家，遭對方騙走4000元。刑事局統計，頑童演唱會門票自6月2日開賣至6月3日宣布加場之間，已迅速出現7件假賣家詐騙通報及諮詢案件。

林女向警方表示，自己大學剛畢業，做兩份工作拼命賺錢，為了給身為頑童鐵粉的男友驚喜，特地守在購票系統前搶票兩次，卻都無功而返，只好轉向臉書「演唱會、換票、讓票、球票、代購平臺」求救，果然徵票文一貼出，馬上收到一名朱姓女友私訊，稱朋友有多的票可賣給林女，並要求加LINE討論購票事宜。

林女不疑有他，將對方加為好友，對方顯示為「KT賣頑童門票」，並告訴林女自己也要去看，所以可一起進場，不必擔心實名制查驗身分的問題，或甚至可寄身分證給林女，並一再保證絕非詐騙；林女選購兩張2000元的票後，留言表示「我只想完成男友的心願」、「他很疼我」，對方也順水推舟聊天「你這麼好」、「你男朋友也對你很好吧」，兩人對話宛若閨密般推心置腹。不料，林女將4000元票款轉帳給對方後，即遭對方封鎖不讀不回，林女原本堅信並未所託非人，還在LINE中好言相勸「拜託你不要騙我」、「如果你真的是騙人的，要養小孩才這麼做，你老實說，我當日行一善」，卻得不到任何回應，只能氣得大罵「我會報警的，你這個沒良心的」。

刑事局表示，近期也發生欲購買吳宗憲、槍與玫瑰及席琳狄翁等演唱會門票遭詐的零星案件，呼籲民眾透過正常管道購買票券，並避免先匯款後取票，網路購物更應公開下標而非私下交易，以免遭詐騙或發生交易糾紛。有任何疑問可撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

(中時 )