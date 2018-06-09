為完成男友心願 女子臉書買頑童演唱會門票被騙

林姓女子在臉書向網友購票，結果遭詐4000元，警方提醒此種詐騙手法。(林郁平翻攝)

友善列印
中時

饒舌樂團「頑童MJ116」即將攻蛋舉辦2018演唱會，門票開賣不到3分鐘全被掃光，一名林姓女子想給男友驚喜卻搶不到票，上網買黃牛票竟遇假賣家，遭對方騙走4000元。刑事局統計，頑童演唱會門票自6月2日開賣至6月3日宣布加場之間，已迅速出現7件假賣家詐騙通報及諮詢案件。

林女向警方表示，自己大學剛畢業，做兩份工作拼命賺錢，為了給身為頑童鐵粉的男友驚喜，特地守在購票系統前搶票兩次，卻都無功而返，只好轉向臉書「演唱會、換票、讓票、球票、代購平臺」求救，果然徵票文一貼出，馬上收到一名朱姓女友私訊，稱朋友有多的票可賣給林女，並要求加LINE討論購票事宜。

林女不疑有他，將對方加為好友，對方顯示為「KT賣頑童門票」，並告訴林女自己也要去看，所以可一起進場，不必擔心實名制查驗身分的問題，或甚至可寄身分證給林女，並一再保證絕非詐騙；林女選購兩張2000元的票後，留言表示「我只想完成男友的心願」、「他很疼我」，對方也順水推舟聊天「你這麼好」、「你男朋友也對你很好吧」，兩人對話宛若閨密般推心置腹。不料，林女將4000元票款轉帳給對方後，即遭對方封鎖不讀不回，林女原本堅信並未所託非人，還在LINE中好言相勸「拜託你不要騙我」、「如果你真的是騙人的，要養小孩才這麼做，你老實說，我當日行一善」，卻得不到任何回應，只能氣得大罵「我會報警的，你這個沒良心的」。

刑事局表示，近期也發生欲購買吳宗憲、槍與玫瑰及席琳狄翁等演唱會門票遭詐的零星案件，呼籲民眾透過正常管道購買票券，並避免先匯款後取票，網路購物更應公開下標而非私下交易，以免遭詐騙或發生交易糾紛。有任何疑問可撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

(中時 )

歡慶警察節 南市警局首支社區守… 台鐵導引2位盲胞受傷 目擊網友點…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。