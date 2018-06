中山EMBA15企業家 畢業獻禮出書《築夢》

2018年06月09日 17:24 中時 柯宗緯

EMBA畢業班E19級的15位企業家,將自身築夢、追夢到圓夢歷程化成文字,鼓勵更多人圓夢。(柯宗緯翻攝)

最special的畢業禮物!今(9)日國立中山大學舉辦畢業典禮,其中EMBA畢業班E19級的15位企業家,將自身築夢、追夢到圓夢歷程,以文字化為智慧結晶,與知識流出版社合作出版新書《築夢的堅持:15位創業家的追夢之旅》獻給學校,盼能以過來人經歷,期許承先啟後,拉抬EMBA格局,協助更多人圓夢踏實。

E19班代、也是此書作者之一的洪誌臨表示,《築夢的堅持》反映出作者創業心路歷程,強調「不想走完全程,就乾脆不要出發」(go all the way, or don’ t go at all),因為築夢是勇氣,是實踐的第一步;而堅持是毅力,是邁向成功的重要因子,就像與詩經所說「靡不有初,鮮克有終」有異曲同工之妙。

中山大學管理學院院長陳世哲指出,過去兩年EMBA校友陸續出版《傳承‧承傳》與《平凡的力量》兩書,並連續數周蟬聯金石堂暢銷書排行榜第1名,引為一股風潮。今年這本記載15位創業家生命故事的好書,會帶給大家更多啟示與典範,也是同學們獻給EMBA 21周年最佳禮物。

這十五位創業家包括:中華精機廠總經理吳青峰、楓聲實業總經理李用誠、卓諭建設總經理林鴻鈞、卡訊電子副總經理洪誌臨、全球自動化總經理胡恩魁、富住通不動產仲介經紀董事長莊明昇、三惠製材所總經理郭文秀、大衛太陽能總經理陳鄭彥、鋐昇實業董事長黃文彬、圓石禪飲總經理楊紘璋、愛明眼科診所院長劉世琪、國立建設董事長劉明輝、富友第三方支付負責人蔡榮凱、弘遠數位娛樂董事長謝淑芬、蔡雅敏皮膚科診所院長蔡雅敏等。

