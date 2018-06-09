富邦近10戰8勝 葉總：年輕球員帶動氛圍

富邦悍將昨擊敗猿隊，近10戰僅輸2場。(中央社)

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中時電子報

富邦悍將雖上半季走得不順，已經退出上半季爭冠行列，不過近10戰贏了8場，無論投打都展現不錯的戰力，總教練葉君璋今(9日)提到球隊的近況，也認為各方面來看，確實狀況比之前好，尤其年輕球員在場上展現出正面態度，讓球隊的氛圍有所改變。

連同昨天擊敗Lamigo桃猿，富邦自5月25日起10場比賽，僅輸掉2場；連上半季打不贏的統一獅，富邦也在本周以4比2中止對戰十二連敗，也是他們上半季第2次贏獅隊。葉總認為，球隊改變的部分，主要關鍵在牛棚跟攻擊面，與之前相比，都有所改變。

這波好狀態中，葉總點出申皓瑋、蔡友達等年輕球員，是蛻變的要角，「他們上來的重點，都放在想打好，上場態度正面、不會膽怯，很渴望贏球、表現被看到，球隊的態度跟氣氛都因此帶起來，休息室的氣氛感覺不錯。」

富邦的投手部分，近期表現也有加溫趨勢，葉總表示，下半季如果林克謙身體許可、羅國華狀況變好，他們責任應會更吃重，倪福德會繼續當「守護神」，至於陳鴻文，因為傷勢問題，需看狀況做安排，目前先發1個名額仍暫定交給林煜清。

富邦上半季無緣爭冠，也才開始走馬換將，讓這些年輕球員上來試試身手，葉總表示，幾周前陸續有在做調整，現在陣容已經跟先前不一樣，不過考量整年戰績，不會有太大的變動。富邦目前戰績24勝28敗，居上半季第三。

(中時電子報)

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