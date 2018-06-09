台鐵導引2位盲胞受傷 目擊網友點出三關鍵

台鐵保全「1帶2」引導害撞柱 台灣阿甘北車濺血
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中時電子報
昨晚10:22分在台北火車站，台鐵保全一人導引兩位盲胞，導致第二位盲胞誤撞月台廊柱。(中天電視)
台鐵導引1帶2導致盲胞受傷

昨晚在台北火車站發生火車站保全在導引盲胞時，由於保全人數不足，因此變成一保全導引兩位盲胞的情形，以至兩位盲胞在保全身後搭肩接續前進，而第二位的盲胞在移動的過程中，撞到了月台上的柱子，導致右邊眉角撕裂傷並出血。

目擊現場情況的網友在網上發文，指出台鐵在處理過程中似乎是有三項缺失。

1站長試圖移動傷患。由於盲胞頭撞月台廊柱，頭部受創，站長過來後卻試圖要將傷患移動，網友則立即制止，怕移動受傷盲胞會導致其他的傷害。

2.處理過程中鐵路警察以及台鐵工作人員態度不友善。鐵路警察到場後，在距受傷盲胞一公尺的距離大聲要求傷患提供身分證明文件，受傷盲胞因撞傷，只能用有氣無力的聲音回應：在左胸口口袋。結果還因距離太遠需透過網友複誦後，鐵路警察才蹲下幫助尋找證明，還抱怨找不到…網友整個覺得鐵路警察也太冷漠。而台鐵工作人員更妙了，因為有老花，看不到證件上面的字還需要網友幫忙抄寫證件資料，而台鐵站長還在現場跟工作人員因為此事起了小口角，網友現場制止，請他們不要吵了。

3.對視障者通訊工具認識不足。在詢問受傷盲胞是否需要聯絡家人時，盲胞使用的手機是設定以手機siri智能助理來尋找聯絡者資料，結果醫療人員及警察，在過程中一直試著把手機拿走想要用看的，或是大聲跟盲胞講話，導致siri功能無法使用。

到了最後整件事是盲胞因為導引方式錯誤導致撞傷，網友在現場卻沒有看到有任何人跟盲胞道歉或者更進一步提到賠償或能如何保障他的權益。也因此讓網友懷疑整件事是人員訓練不足而產生的工作缺失、還是人員不足導致一保全導引兩人，也讓人對台鐵的服務內容感到憂慮。

(中時電子報)

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