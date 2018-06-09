響應世界海洋日 將軍港百人聯合淨灘

台南市府環保局今（9）日上午在將軍漁港舉辦淨海活動，包括學校、企業和民間社團多近400人參與，共清除250公斤海洋廢棄物，並將它排列成英文字母「Ocean」象徵守護海洋，呼籲民眾生活中減少使用塑膠製品，以行動愛護海洋資源。（李其樺攝）

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台南市環保局今（9）日上午在將軍漁港舉辦淨海活動，學校、民間社團近400人響應，共250公斤海漂垃圾，並將之排成英文字母「Ocean」象徵守護海洋。（李其樺攝）
當天漁民自發性出動環保艦隊去將軍漁港淨海，撿拾海漂垃圾。（李其樺攝）
環保局也在現場擺攤，以寓教於樂的方式，向民眾宣導海洋環保觀念，希望民眾在日常生活中能落實奉行減塑的習慣，以達到無塑海洋的願景。（李其樺攝）

配合「世界海洋日」活動，台南市府環保局今（9）日上午在將軍漁港舉辦「潛淨海洋 守護不打烊」淨海活動，包括學校、企業和民間社團多近400人參與，共清除250公斤海洋廢棄物，並將它排列成英文字母「Ocean」象徵守護海洋，呼籲民眾生活中減少使用塑膠製品，以行動愛護海洋資源。

環保局長林健三表示，台南市從去年起持續推動並成立環保艦隊，目前共計190艘船隻加入，今年陸續從海洋帶回垃圾及資收物共計594.9公斤。同時台南市目前共有14大類約9千多家業者不得免費提供購物塑膠袋，透過管制事業不主動提供塑膠袋給民眾，並鼓勵民眾響應「自備、重複、少用」生活減廢3招，減少使用一次用塑膠袋，減少河川廢棄塑膠袋飄至海洋，影響海洋生態生物。

當天淨海活動包括學校、民間社團共380人響應參加，還有數十名潛水志工下水淨港，共撿拾近250公斤的海漂垃圾，多為漁網、寶特瓶居多。環保局也在現場擺攤，以寓教於樂的方式，向民眾宣導海洋環保觀念，希望民眾在日常生活中能落實奉行減塑的習慣，以達到無塑海洋的願景。

環保局表示，海洋在調節全球氣候中扮演著極其重要的角色，如果能從日常生活中的環保做起，對於保護海洋生物，維持乾淨健康的海洋有莫大助益，呼籲民眾以實際行動珍愛海洋，守護藍色國土。

(中時 )

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