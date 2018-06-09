提前歡度端午 北市消防局辦防災園遊會

2018年06月09日 17:54 中時 林郁平

現場設立許多防災知識宣導與體驗攤位，讓民眾能親自操作。(林郁平翻攝)

台北市消防局第三救災救護大隊與松山慈祐社區發展協會，9日下午在府城隍廟前廣場舉辦社區防災園遊會，提前與民眾歡度端午節，活動設立許多防災知識宣導與體驗攤位，也邀請市立松山幼兒園、北市康輔協會、志清太極拳班、松山慈祐獅子會、亮麗舞蹈發展協會、柏齡太鼓團及阿斯瑪舞團表演，並舉行消防有獎徵答。

消防局表示，各項主題都有專業人員解說，包括：居家消防安全設備解說、住宅用獨立式火災警報器、防範一氧化碳中毒、消防大力士、煙霧體驗室、地震體驗車(含緊急避難包、防災公園、1991宣導)、CPR+AED急救教學、VR體驗宣導等，另外，民眾可下載「視訊119 App」，透過視訊報案服務，可將災害影像、照片及GPS座標等資訊，傳送至119救災救護指揮中心，119值勤人員即可了解災害現場狀況，迅速調派消防人員到達災害現場。

消防局指出，為使民眾瞭解防火防災的觀念，提升災害應變能力，除積極偕同各區防火宣導隊走入里、鄰、社區，提供居家消防安全診斷外，更將宣導層面深入地方族群，也希望藉由社區防災園遊會，來傳達「減災重於防災」的觀念，減少災害發生，確保居家安全。

(中時 )