提前歡度端午 北市消防局辦防災園遊會

北市消防局與松山慈祐社區發展協會，9日在府城隍廟前廣場舉辦社區防災園遊會。(林郁平翻攝)

友善列印
中時
現場設立許多防災知識宣導與體驗攤位，讓民眾能親自操作。(林郁平翻攝)

台北市消防局第三救災救護大隊與松山慈祐社區發展協會，9日下午在府城隍廟前廣場舉辦社區防災園遊會，提前與民眾歡度端午節，活動設立許多防災知識宣導與體驗攤位，也邀請市立松山幼兒園、北市康輔協會、志清太極拳班、松山慈祐獅子會、亮麗舞蹈發展協會、柏齡太鼓團及阿斯瑪舞團表演，並舉行消防有獎徵答。

消防局表示，各項主題都有專業人員解說，包括：居家消防安全設備解說、住宅用獨立式火災警報器、防範一氧化碳中毒、消防大力士、煙霧體驗室、地震體驗車(含緊急避難包、防災公園、1991宣導)、CPR+AED急救教學、VR體驗宣導等，另外，民眾可下載「視訊119 App」，透過視訊報案服務，可將災害影像、照片及GPS座標等資訊，傳送至119救災救護指揮中心，119值勤人員即可了解災害現場狀況，迅速調派消防人員到達災害現場。

消防局指出，為使民眾瞭解防火防災的觀念，提升災害應變能力，除積極偕同各區防火宣導隊走入里、鄰、社區，提供居家消防安全診斷外，更將宣導層面深入地方族群，也希望藉由社區防災園遊會，來傳達「減災重於防災」的觀念，減少災害發生，確保居家安全。

(中時 )

台鐵導引2位盲胞受傷 目擊網友點… 幼童因指甲長抓傷同學 竟遭園方…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。