大腸癌位居癌症第1位 醫：益生菌有助預防

大同醫院副院長吳登強表示，益生菌有助於低大腸癌發生率及死亡率。（柯宗緯翻攝）

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醫師指出，益生菌有助於低大腸癌發生率。圖為益生菌。（柯宗緯翻攝）

台灣每年超過10萬人罹患癌症，又以大腸癌人數排第1位，1年逾1.5萬人確診。高市立大同醫院副院長吳登強指出，大腸癌和飲食、基因、家族史甚至與體內菌叢有關，目前已知革蘭氏陰性桿狀菌 Fusobacterium nucleatum和脆弱擬桿菌Bacteroid fragilis和大腸癌有關，透過益生菌預防、治療，可能降低大腸癌發生率及死亡率。

身兼「台灣微菌聯盟」副會長的吳登強表示，其實人體有數千種菌，概括好菌和壞菌，約有1x1012隻菌存於體內，好菌可助人體訓練免疫力，如降低小孩子過敏的發生率，也如同一群衛兵在大腸黏膜層的第一線守護腸道，讓腸內菌體維持在一個平衡狀態，並以類似「報馬仔」的角色，誘發免疫系統產生對抗來殺死體內壞菌，保持健康。

他表示，史書記載皇上重病無藥可醫時，大膽請出「黃龍湯」吃大便治療，說穿了就是補充身體強健者的益菌，讓菌相平衡的療法。此療法、學理都需耗費大量時間研究證實，而現今針對多種好菌的療效都已有大量臨床和安全性的研究。好的益生菌不僅能促進腸胃蠕動、誘發好菌成長，讓中性菌變好菌。

他進一步指出，菌相也和神經、代謝、腫瘤、心血管、自體免疫力、呼吸系統等疾病的生成相關。他說明，因目前的衛生習慣，讓人體缺乏免疫反應的訓練，一遇到壞菌便產生免疫風暴，此風暴在人體的那一個器官發生，便衍生相關免疫疾病，免疫系統的疾病包括類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、乾癬症、異位性皮膚炎等，這些疾病都和免疫力缺乏訓練有關。

他說明，雙歧桿菌、宮入菌CBM588、乳酸桿菌等都是經過臨床證明有效的益生菌，而目前院內使用中的宮入菌CBM 588，針對腸躁症、消化不良、大腸瘜肉等患者都適合以益生菌來調整腸胃狀態，促進腸胃蠕動。

他以自己臨床經驗為例，過去有病患1年體內長了40顆約1公分的大腸瘜肉，以內視鏡切除，再觀察一年，吃益生菌保健調養後，新的一年大腸瘜肉減為12顆約0.2公分的小瘜肉，說明益生菌確實對人體有益。

目前研究顯示，益生菌並無副作用，但重症、癌症末期化療者等免疫力較差的患者服用仍要小心。台灣每年因為大腸癌死亡的患者在這幾年一直位居十大癌症死因前3名。

吳登強說，大腸癌發生的原因和家族史、飲食習慣、環境等多重因子有關，改變生活方式、飲食習慣和增加好菌菌叢，都是降低大腸癌發生的方式之一。

(中時 )

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