假日早午餐首選！W飯店推「日安！小鮮肉」菜單

2018年06月09日 18:10 中時 徐力剛

主廚推薦餐點「炸雞比利時鬆餅」混搭雙重美味。（圖片提供／台北W飯店）

饕客最愛「手撕豬肉班尼迪克蛋」可同時品嘗半熟蛋液與酥脆豬肉。（圖片提供／台北W飯店）

餐廳「超能沙拉吧」供應燻鮭藜麥沙拉（圖前）、泰式花生薏仁沙拉（圖後）。（圖片提供／台北W飯店）

慵懶假日，以豐盛早午餐喚醒沈睡味蕾。台北W飯店the kitchen table即日起推出「日安！小鮮肉」升級版菜單，每週六、日中午12時至14時30分限時供應。

全新「奢華海鮮炒蛋吧」賓客可任選波士頓龍蝦、帝王蟹、生蠔、九孔鮑及起司等食材入饌，主廚現做美味炒蛋，甫上桌熱呼呼炒蛋香氣四溢，一口咬下牽絲起司融化海鮮中，鹹香滋味令人滿足;主廚推薦「炸雞比利時鬆餅」，薄脆多汁炸雞棒棒腿混搭鬆餅，再淋上黑胡椒楓糖與鴨肝奶油提味，經咀嚼鬆餅麥香充斥口中，與炸雞鹹甜風味迸發全新口感。深受老饕喜愛的「手撕豬肉班尼迪克蛋」強調以低溫烹製，劃開半熟蛋體濃郁蛋液傾流而出，搭配爽脆豬肉。

「經典美食熟食區」有中式辣炒龍蝦鉗、BBQ豬肋排、澳洲香料芥末羊排、醃五花肉鳥蛋披薩、丹佛風味披薩餃等美食，提供消費者多樣化選擇。針對喜愛輕食料理顧客，餐廳貼心推出「能量滿分思慕昔吧」，包括鳳梨椰子香蕉思慕昔、綠茶巧克力芝麻思慕昔、芒果希臘優格百匯搭季節水果酥、自製穀麥百匯搭莓果奇亞籽優格等纖體輕食。「超能沙拉吧」同步供應四季豆雞肉沙拉、鷹嘴豆沙拉、泰式花生薏仁沙拉及燻鮭藜麥沙拉等。

假日品嘗美味料理後，以特製甜點為餐期畫上完美句點。「夢幻甜點樂園」囊括各式美味甜點，有海鹽夏威夷豆威士忌巧克力塔、台灣茶香緹閃電泡芙及焦糖蘭姆香蕉圓頂慕斯蛋糕等10多款品項，一次多重滿足。

(中時 )