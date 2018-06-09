暨南大學畢業典禮 海內外校友熱烈返校參與

2018年06月09日 18:11 中時 楊樹煌

▲國立暨南國際大學畢業典禮，親善大使熱誠的接待服務成為典禮特色之一，（中）為校長蘇玉龍。（楊樹煌攝）

▲暨南大學應屆畢業生共同歡樂跳躍合影，展露歡欣畢業的愉悅心情。（楊樹煌攝）

▲暨南大學傑出校友，由左至右為瑞銀融資租賃公司總監陳偉平、新北高工校長林恭煌，台視主播侯乃榕、暨大校友總會理事長吳國信，18度C文教基金會執行長王又興。（楊樹煌攝）

▲暨大畢業典禮，活潑有活力的吉他社團也在典禮場外展現他們的才華技藝。（楊樹煌攝）

國立暨南國際大學今9日在體健中心舉辦106學年度畢業典禮，由校長蘇玉龍主持，歷屆海內外校友及各國僑生都熱烈返校，讓典禮場面更顯溫馨隆重；尤其今年校園中佈滿諸多裝置藝術，使得校園充滿各種回憶氣息，也讓畢業生與家長在喜樂與哀傷交織中，留下淡淡的離愁。

暨南大學本屆畢業生有學士班1,067人、碩士班302人、碩士在職專班181人、博士班45人，共有1,595人順利畢業；今年以「記敘；暨續」為畢業主題，寓意畢業生們承先啟後，記敘著過去在校園中求學的點點滴滴與故事，並在畢業之後，延續學生期間的夢想往前邁進。

校長蘇玉龍在典禮中指出，本屆畢業生別幸運，因學校自102年起陸續爭取各項大型或跨領域研究計畫，包含科技部深耕工業基礎技術專案計畫及教育部教學卓越計畫、特色大學等近十項計畫，除證明學校專業的師資及研究能量的潛力，研究與教學互為相長，豐富同學學習內容，更厚植同學未來就業力；期待畢業生以暨大人為榮，開創未來壯闊的人生。

今年畢業典禮另一重點為頒發106學年度傑出校友獎，獲獎者有台視新聞部主播侯乃榕、瑞銀融資租賃公司市場部總監陳偉平、18度C文化基金會執行長王又興以及在台灣各行各業中表現優異的10位傑出校友。

獲獎者由104人力銀行數據長呂承諭校友代表致詞，勉勵畢業生們，在未來求學或就業，遭遇挫折時，莫忘懷想暨大遼闊的大草原，以及雨後壯麗的彩虹，放寬心胸迎接各式挑戰，並要比同儕花更多時間持續在專業中努力，為校爭光；會中並有在校生的精彩畢業祝福，以及畢業生代表感性的離別感言，為典禮現場帶來溫暖的氣氛。

接著，播放畢委會票選出的「我們曾來過」畢業歌曲，創作主題是以暨大生共同回憶為靈感，包含暨大特色運動、校園中的美麗櫻花以及每位暨大人必定經歷的春季健行，喚醒大家共同走過的回憶，陪伴所有同學邁向未來。典禮最後則在管樂社同學的悠揚樂聲，及禮炮聲響中劃下完美句點。

(中時 )