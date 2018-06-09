全台首次陸地沙雕下月7日登場 沙雕師揮汗趕工成「沙人」

2018年06月09日 18:13 中時 李其樺

施工團隊引進日本「硬地堆沙工法」在沙雕基座底部囤積堆積沙包，避免沙雕作品遇大雨造成沙子流失。（李其樺翻攝）

今（9）日上午不少沙雕師冒著豔陽趕工，泥沙黏在皮膚上有如「沙人」體現藝術家敬業精神。（李其樺翻攝）

交通部觀光局雲嘉南濱海風管處將在下月7日舉辦「2018一見雙雕藝術季」活動，今年沙雕展場將在台南將軍區馬沙溝北航道堤岸舉行，成為全台首度沙雕在陸地展覽活動，今（9）日上午不少沙雕師冒著豔陽趕工，泥沙黏在皮膚上有如「沙人」體現藝術家敬業精神。

創作藝術總監陳坤田指出，往年沙雕展場地馬沙溝濱海遊憩區，今年因擴大整修，沙雕展場移師馬沙溝北航道堤岸舉行，不過台灣過去多在海灘舉辦沙雕展，今年首度在陸地舉辦硬地沙雕，面對台灣多雨氣候，如何保存沙雕作品將是一大挑戰。

陳坤田表示，因此施工團隊首度引進日本「硬地堆沙工法」，在沙雕基座底部囤積堆疊沙包，這樣一來下大雨時，水會被排走，但上頭沙子就穩定留下來了。

沙雕師陳漢中說，這幾天烈日當空，高溫難耐，皮膚不但曬到「彭皮」，還要被風吹沙黏成一身子而刺癢難受，有時更要滿臉吃沙，辛苦狀況絕不是一般人可以體會的，「有時候真想不要幹了，但一想到可以讓民眾看到美麗壯觀的沙雕，一切都值得了，這可能是我們熱愛這門藝術的天命吧！」

雲嘉南濱海國家風景區管理處徐振能處長表示，「2018一見雙雕藝術季」將於7月7日開幕見客，今年沙雕展將結合馬沙溝3D彩繪村，推出「走出虛擬世界」，總計有「虛幻馬沙溝」、「草鴞告急」、「生態方舟」、「台灣十島」等4大主題、9座沙雕及30米巨幅3D彩繪畫，目前正如火如荼進行沙雕板模工程，也呼籲遊客如有到現場欣賞藝術家創作，請務必遵守安全警戒標示，不要隨意進入工作區域內圍觀，避免發生危險事件。

「井仔腳瓦盤鹽田」屆滿200年，一見雙雕藝術季特別辦理「鹽精靈」命名、送好禮活動，雲管處以Ｑ版公仔為概念，選出五個名字，分別是「晶晶」、「妍妍」、「啾咪」、「海蘿拉」、「愛麗絲」，公開徵求網路票選留言，從6月11日上午10點起至25日下午5點止。

(中時 )