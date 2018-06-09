楊鎮浯揮旗進軍金門縣府 郝龍斌跨海加油打氣

金門縣長參選人楊鎮浯揮舞黨旗，宣示全力打羸年底選戰的信心。（李金生攝）

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國民黨副主席郝龍斌（中）跨海替楊鎮浯（右）加油打氣，左為金門縣黨部主委林芳旋。（李金生攝）
國民黨副主席郝龍斌（中）頒發小組長派任書。（李金生攝）
穿上國民黨戰袍的楊鎮浯強調，KMT更是KINMEN TOGEYHER－－金門要團結在一起。（李金生攝）

國民黨今（9）日舉行金門地區小組長授證典禮，副主席郝龍斌跨海加油打氣，縣長參選人楊鎮浯用力揮舞黨旗，與黨員同志大聲喊出「年底這場選戰，金門一定要贏！」展現全力進軍縣府的激昂士氣。

郝龍斌表示，唯有國民黨重新執政，才能把兩岸關係做好，也唯有國民黨拿回執政權，才能為金門的未來打拼，國民黨推出年輕、有拚勁、有戰力、有願景的楊鎮浯參選縣長，期待鄉親支持他高票當選。

楊鎮浯則強調，他以「真實」與「找回價值，開創新局」做為競選主軸，深知這場選戰相當困難，自己可能因此受傷，但面對金門和鄉親的未來，他若不能勇敢站出來，以後再回首看待此刻，將無法面對自己與鄉親，所以「這場仗一定要打！」

楊鎮浯表示，儘管對手擁有豐沛的行政資源，但他有鄉親與同志們用心相挺，就是支持他的最大力量，因此無所畏懼。

他還強調，年底一戰非常重要，攸關2年後的總統大選與氣勢，目前鄉親對民進黨已相當不滿，「年底這一戰，金門一定要贏！」

金門籍子弟的黨中央青年部主任翁紹輝與縣青工總會長陳孝瑜帶領全體幹部上台，呼籲在場鄉親全力支持楊鎮浯，也全力支持國民黨。

(中時 )

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